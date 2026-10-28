Darida se sice nevyhne operaci, Východočeši si nicméně aspoň částečně oddychli, že nejde o nejhorší možné zranění kolena. Pokud by šestatřicetiletý nedávný český reprezentant měl přetržený zkřížený vaz, vynucená pauza by byla mnohem delší.
Darida se proti Jablonci zranil v 77. minutě po nešťastné srážce s Dominikem Hollým. Sice se nevyhne operaci, Východočeši si nicméně aspoň částečně oddychli, že nejde o nejhorší možné zranění kolena. Pokud by nedávný český reprezentant měl přetržený zkřížený vaz, vynucená pauza by byla mnohem delší.
V Hradci doufají, že by jejich lídr mohl být k dispozici v úvodu jarní části sezony, která začne o posledním lednovém víkendu.
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„U Vládi se potvrdilo přetržení vnitřního postranního vazu. Příští týden jej čeká operace kolene. Věříme, že vše dobře dopadne. Na konci ledna by měl být v plné zátěži,“ uvedl trenér Horejš po vítězství 3:1 po prodloužení v Prostějově.
Darida se vloni po 12 letech vrátil do české ligy a Hradci pomohl k nečekané čtvrté příčce. Šlo o nejlepší umístění Východočechů nejen v samostatné nejvyšší soutěži, ale i od ročníku 1959/60, kdy získali dosud jediný titul. Votroci se díky tomu v létě po 31 letech představili v evropských pohárech a jen těsně jim unikl postup do hlavní fáze Konferenční ligy.
Darida je pro Východočechy naprosto stěžejním hráčem, v minulém ročníku nejvyšší soutěže byl s 11 góly jejich nejlepším střelcem. V probíhající ligové sezoně bývalý plzeňský středopolař skóroval dvakrát.
„Je to dominantní hráč, bez kterého si musíme poradit. Kluci jej musejí nahradit, tým má velkou kvalitu. Jde ale samozřejmě o důležitého hráče i muže v kabině. Je to skvělý kluk, i kvůli němu jsme tady vyhráli. Slíbili jsme mu, že postoupíme,“ řekl Horejš v Prostějově.
„Naštěstí to není nejhorší varianta, která mohla být. Jsme rádi, že nebude chybět takovou dobu, jak by mohl. Nemám o něj strach, jak to doléčí, naskočí a bude opět přínosem. Musíme ukázat, že můžeme hrát i bez něj,“ podotkl ofenzivní záložník a autor vítězné branky proti Prostějovu Tom Slončík.