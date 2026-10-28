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Utrum do konce roku, Darida má přetržený vaz. Musí na operaci, řekl hradecký kouč

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  17:25
Zraněný Vladimír Darida opouští trávník.

Zraněný Vladimír Darida opouští trávník. | foto: ČTK

Zraněný Vladimír Darida z Hradce Králové leží na trávníku.
Trenér Hradce Horejš během utkání v Prostějově.
Fotbalisté Hradce Králové se radují z gólu, vpravo autor Abdullahi Umar.
Brankář Adam Zadražil z Hradce Králové odkopává míč, sleduje ho Jan Koudelka z...
7 fotografií
Velká komplikace pro fotbalový Hradec Králové. Jeho kapitán Vladimír Darida má z víkendového ligového utkání přetržený vnitřní postranní vaz v kolenu a musí na operaci. Do konce podzimní části sezony si již nezahraje, podle odhadů bude chybět zhruba tři měsíce. Na konci ledna by se mohl vrátit do plné přípravy, řekl novinářům po středečním zápase domácího poháru v Prostějově trenér Východočechů David Horejš.

Darida se sice nevyhne operaci, Východočeši si nicméně aspoň částečně oddychli, že nejde o nejhorší možné zranění kolena. Pokud by šestatřicetiletý nedávný český reprezentant měl přetržený zkřížený vaz, vynucená pauza by byla mnohem delší.

Darida se proti Jablonci zranil v 77. minutě po nešťastné srážce s Dominikem Hollým. Sice se nevyhne operaci, Východočeši si nicméně aspoň částečně oddychli, že nejde o nejhorší možné zranění kolena. Pokud by nedávný český reprezentant měl přetržený zkřížený vaz, vynucená pauza by byla mnohem delší.

V Hradci doufají, že by jejich lídr mohl být k dispozici v úvodu jarní části sezony, která začne o posledním lednovém víkendu.

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„U Vládi se potvrdilo přetržení vnitřního postranního vazu. Příští týden jej čeká operace kolene. Věříme, že vše dobře dopadne. Na konci ledna by měl být v plné zátěži,“ uvedl trenér Horejš po vítězství 3:1 po prodloužení v Prostějově.

Darida se vloni po 12 letech vrátil do české ligy a Hradci pomohl k nečekané čtvrté příčce. Šlo o nejlepší umístění Východočechů nejen v samostatné nejvyšší soutěži, ale i od ročníku 1959/60, kdy získali dosud jediný titul. Votroci se díky tomu v létě po 31 letech představili v evropských pohárech a jen těsně jim unikl postup do hlavní fáze Konferenční ligy.

Darida je pro Východočechy naprosto stěžejním hráčem, v minulém ročníku nejvyšší soutěže byl s 11 góly jejich nejlepším střelcem. V probíhající ligové sezoně bývalý plzeňský středopolař skóroval dvakrát.

Zraněný Vladimír Darida opouští trávník.
Zraněný Vladimír Darida z Hradce Králové leží na trávníku.
Trenér Hradce Horejš během utkání v Prostějově.
Fotbalisté Hradce Králové se radují z gólu, vpravo autor Abdullahi Umar.
7 fotografií

„Je to dominantní hráč, bez kterého si musíme poradit. Kluci jej musejí nahradit, tým má velkou kvalitu. Jde ale samozřejmě o důležitého hráče i muže v kabině. Je to skvělý kluk, i kvůli němu jsme tady vyhráli. Slíbili jsme mu, že postoupíme,“ řekl Horejš v Prostějově.

„Naštěstí to není nejhorší varianta, která mohla být. Jsme rádi, že nebude chybět takovou dobu, jak by mohl. Nemám o něj strach, jak to doléčí, naskočí a bude opět přínosem. Musíme ukázat, že můžeme hrát i bez něj,“ podotkl ofenzivní záložník a autor vítězné branky proti Prostějovu Tom Slončík.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
6. FK JablonecJablonec 12 6 2 4 16:13 20
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
8. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 4 4 4 24:21 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 3 5 11:15 15
12. FK PardubicePardubice 12 4 2 6 14:17 14
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 4 7 11:23 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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