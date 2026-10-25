Darida skončil v nemocnici. Když se něco kazí, tak se vší parádou, smutnil Horejš

Po škaredě vypadajícím souboji s jabloneckým Dominikem Hollým totiž trávník hradeckého stadionu opustil na nosítkách s tím, že může jít o vážnější zdravotní problém. Vedle kolena to vypadalo také na pochroumané rameno.
„Vím jen, že ho odvezla sanitka,“ komentoval Daridův konec David Horejš, kouč hradeckého mužstva.
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Hradec Králové - Jablonec 1:2, vyrovnání domácím vzal VAR, pak se zranil Darida
Bývalý kapitán národního týmu a účastník letošního světového šampionátu se s Hollým srazil kolenem, poté nepříjemně dopadl na zem. Podle jeho reakce bylo patrné, že je něco výrazně v nepořádku. Darida nebyl schopen ze hřiště ani odejít.
„Bohužel to byla spíš nešťastná náhoda, neviděl jsem v tom nic záludného, žádný obrovský faul,“ uvedl útočník Tomáš Čvančara, střelec jediné hradecké branky v zápase.
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Darida byl transportován do nemocnice, přesný rozsah zranění bude teprve určen. Pro Hradec je jeho ztráta zvlášť v tomto nelehkém období velkou komplikací.
„Když se něco kazí, tak se vší parádou,“ poznamenal Horejš na třetí domácí prohru v řadě.