Po dvanácti letech se v domácí soutěži vrátil na plzeňský trávník, kde to zná dokonale. Zažil tu historický titul na jaře 2011, premiérovou jízdu Ligou mistrů i další ligový triumf, než přestoupil do německého Freiburgu. V neděli fotbalový záložník Vladimír Darida dorazil jako soupeř a s Hradcem Králové si odvezl bod za remízu 3:3 v duelu jedenáctého ligového kola.
Plzeňský obránce Václav Jemelka (vlevo) v hlavičkovém souboji s Vladimírem Daridou z Hradce. | foto: ČTK

„Moc jsem se těšil. Na stadionu jsem měl kamarády, rodinu, byl to jiný zápas v lize než ty ostatní. Když jsme přijížděli do města, malinko mě přepadla nostalgie. Ale pak už jsem se soustředil jen na svůj výkon,“ líčil pětatřicetiletý Darida.

Před utkáním jste říkal, že nevíte, komu bude fandit maminka, která má na zápasy Viktorie permanentní vstupenku. Jak to dopadlo?
Teď po utkání jsem se s ní i s rodinkou bavil. Říkali, že dnes si užili všech šest branek. (úsměv)

Plzeň - Hradec 3:3, gólová smršť v závěru, hosté i v deseti srovnali

Byl to trochu bláznivý zápas, že?
Je těžké ho vůbec hodnotit. Dvakrát jsme se dostali do vedení, sahali po třech bodech, podali jsme v Plzni dobrý výkon. A ke konci, když domácí otočili na 3:2, se v mužstvu ještě našla síla získat i v oslabení alespoň jeden. S pokorou ho bereme, i když jsme mohli mít víc. Je to bod z Plzně, který bude mít svoji cenu a myslím, že tenhle zápas nám dodá sebevědomí.

Vy jste střídal v 87. minutě za stavu 1:2, vzápětí přišly dva góly Viktorie. Co vám blesklo hlavou?
Nebylo to nic příjemného, když jsem ty akce sledoval. Jsem rád, že to kluci nevzdali a dokázali ještě vyrovnat. Kůča (Jakub Kučera) zaslouží velký dík, vzal to v závěru zase na sebe a vyrovnal.

Obrali jste už o body Slavii, Spartu i Plzeň, naopak nezvládli papírově slabší soupeře. Čím to?
Dobrá otázka. Rozebírali jsme si to, hledali, v čem je problém. Proti týmům jako pražská S nebo Viktorka vycházíme víc z defenzivy. V jiných, hlavně doma, se zase musíme zlepšit v produktivitě, být nebezpeční směrem dopředu. Doufám, že to po reprezentační přestávce zlepšíme.

Plzeň v lize potřetí ztratila doma výhru v nastavení. A vždy po utkání v evropských pohárech. Je to náhoda?
Znám to, není lehké takhle přepínat. Plzeň podzim v pohárech zažila už ikskrát. Nechci jim do toho kecat. Musí ty situace zlepšit a já doufám, že to dokáže a bude vyhrávat.

V sestavě Hradce bylo hned osm hráčů, kteří v minulosti prošli Viktorií. Kdo vypsal nejvyšší odměnu?
Domluvili jsme se, že nejdřív tu něco uhrajeme. A pak si řekneme, co v kabině uděláme. A určitě něco vymyslíme.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
