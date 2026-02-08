Darida zase zářil, téma reprezentace brzy rozsekne. Po večerech mě to tíží, připouští

Po ligovém zápase, v němž Dukle vstřelil dvě branky a téměř neomylně řídil hru hradeckého týmu až k jasné výhře 3:0, hovořil následovně.
Něco se v záležitosti vašeho rozhodování za poslední dobu změnilo?
Jsem ve fázi, kdy si to snažím v hlavě srovnat tak, abych co nejdřív řekl, jestli ano, nebo ne. Je to totiž věc, která mě teď po večerech tíží, protože nad tím stále přemýšlím. I proto bych se chtěl rozhodnout co nejdřív, aby bylo jasno.
Hradec Kr. - Dukla 3:0, jasná záležitost, dva góly dal Darida. Hosté zůstávají poslední
V zápase s Duklou jste byl hodně vidět. V lize jste vyhráli poprvé od konce listopadu, jak dlouhé to bylo čekání?
Abych pravdu řekl, tak jsem to ani moc nevěděl, kolik to bylo dnů, ale chtěli jsme si to po zimní pauze co nejdříve odškrtnout. V Olomouci se to nepovedlo, teď ano a věřím, že nám to dodá sebevědomí.
Vy jste k tomu přispěl dvěma góly. První přišel z dorážky po závaru před brankou Dukly v situaci, kterou soupeř reklamoval jako ofsajdovou. Neměl jste obavy, abyste o ten gól nepřišli?
Trochu jsem se opravdu bál, ale pak mi někdo ze spoluhráčů potvrdil, že tam v tu rozhodující chvíli hráči Dukly za míčem zůstali, jeden dokonce kousek za brankovou čárou. Uklidnilo mě to.
A druhý, při kterém jste brankáře Dukly překonal nádherným lobem?
Tohle podle mě byla nádherná akce. Já jsem dostal milimetrově přesný míč za obranu od Adama Vlkanovy a povedlo se dobře zakončit. Hezká akce, hezký gól.
Také rychlé rozhodnutí, bylo v tu chvíli jediné?
Nabízelo se. Hlavně proto, že když jsem si počkal na dopad míče, tak byl takový, jaký jsem předpokládal. Zkusit ho poslat obloukem na zadní tyč byla jasná volba.
Góly vám přibývají, to musí povzbudit.
Jsem samozřejmě rád, že mě to tam padá podobně jako na podzim. Hodně mě ale těší to, že jsme doma vyhráli a doufám, že tyhle výkony budeme schopní zopakovat i v dalších zápasech. Hlavně právě v těch domácích, aby se nám nestávalo to, co na podzim, kdy jsme tady zbytečně rozdávali body.
Vítězství bylo výsledkově jednoznačné, asi panuje spokojenost i s výkonem, ne?
Ano. Podařilo se nám plnit všechno, co jsme si řekli před zápasem tak, jak jsme chtěli. Dobře jsme začali, dali v prvním poločase dva góly a druhou půli jsme to dobře hlídali. Navíc jsme přidali i třetí důležitý, důležitý gól. Bylo to pro nás fajn zápas.
Pro vás dvougólový po delší době s novým parťákem ve středu zálohy, kde ne zcela zdravého Samuela Dancáka nahradil Daniel Trubač. Něco se tím pro vás změnilo?
Ačkoliv to tak nevypadá, když jsem dal dva góly, tak jsem měl být z nás dvou ten defenzivnější.