Darida zase zářil, téma reprezentace brzy rozsekne. Po večerech mě to tíží, připouští

Radomír Machek
  17:44
Určitě musel očekávat, že vzhledem k výkonu a dvěma brankám, z nichž ta druhá je známkou fotbalové extratřídy, ta otázka padne. „Je to pro mě stále složité rozhodování a stále to ve mně uzrává,“ odpověděl kapitán hradeckých fotbalistů Vladimír Darida, kam pokročily jeho úvahy v otázce případného návratu do české reprezentace před březnovou baráží o letošní mistrovství světa.
Radost hradeckého kapitána Vladimíra Daridy (vlevo)po trefě v utkání s Duklou.

Radost hradeckého kapitána Vladimíra Daridy (vlevo)po trefě v utkání s Duklou. | foto: ČTK

Radost fotbalistů Hradce Králové z gólu proti Dukle. Trefil se kapitán Vladimír...
Hradecký záložník Vladimír Darida (vpravo) zakládá akci v utkání proti Dukle.
Brankář Dukly Rihards Matrevics v akci během utkání s Hradcem.
Hradecký křídelník Adam Vlkanova (vlevo) se snaží dostat k balonu před Marcelem...


Po ligovém zápase, v němž Dukle vstřelil dvě branky a téměř neomylně řídil hru hradeckého týmu až k jasné výhře 3:0, hovořil následovně.

Něco se v záležitosti vašeho rozhodování za poslední dobu změnilo?
Jsem ve fázi, kdy si to snažím v hlavě srovnat tak, abych co nejdřív řekl, jestli ano, nebo ne. Je to totiž věc, která mě teď po večerech tíží, protože nad tím stále přemýšlím. I proto bych se chtěl rozhodnout co nejdřív, aby bylo jasno.

Hradec Kr. - Dukla 3:0, jasná záležitost, dva góly dal Darida. Hosté zůstávají poslední

V zápase s Duklou jste byl hodně vidět. V lize jste vyhráli poprvé od konce listopadu, jak dlouhé to bylo čekání?
Abych pravdu řekl, tak jsem to ani moc nevěděl, kolik to bylo dnů, ale chtěli jsme si to po zimní pauze co nejdříve odškrtnout. V Olomouci se to nepovedlo, teď ano a věřím, že nám to dodá sebevědomí.

Vy jste k tomu přispěl dvěma góly. První přišel z dorážky po závaru před brankou Dukly v situaci, kterou soupeř reklamoval jako ofsajdovou. Neměl jste obavy, abyste o ten gól nepřišli?
Trochu jsem se opravdu bál, ale pak mi někdo ze spoluhráčů potvrdil, že tam v tu rozhodující chvíli hráči Dukly za míčem zůstali, jeden dokonce kousek za brankovou čárou. Uklidnilo mě to.

Fanoušci Hradce Králové slaví gól v utkání s Duklou.

A druhý, při kterém jste brankáře Dukly překonal nádherným lobem?
Tohle podle mě byla nádherná akce. Já jsem dostal milimetrově přesný míč za obranu od Adama Vlkanovy a povedlo se dobře zakončit. Hezká akce, hezký gól.

Také rychlé rozhodnutí, bylo v tu chvíli jediné?
Nabízelo se. Hlavně proto, že když jsem si počkal na dopad míče, tak byl takový, jaký jsem předpokládal. Zkusit ho poslat obloukem na zadní tyč byla jasná volba.

Góly vám přibývají, to musí povzbudit.
Jsem samozřejmě rád, že mě to tam padá podobně jako na podzim. Hodně mě ale těší to, že jsme doma vyhráli a doufám, že tyhle výkony budeme schopní zopakovat i v dalších zápasech. Hlavně právě v těch domácích, aby se nám nestávalo to, co na podzim, kdy jsme tady zbytečně rozdávali body.

Zajímala mě i minulost. Trenér Koubek o Součkovi, výběru hráčů, baráži či Daridovi

Vítězství bylo výsledkově jednoznačné, asi panuje spokojenost i s výkonem, ne?
Ano. Podařilo se nám plnit všechno, co jsme si řekli před zápasem tak, jak jsme chtěli. Dobře jsme začali, dali v prvním poločase dva góly a druhou půli jsme to dobře hlídali. Navíc jsme přidali i třetí důležitý, důležitý gól. Bylo to pro nás fajn zápas.

Pro vás dvougólový po delší době s novým parťákem ve středu zálohy, kde ne zcela zdravého Samuela Dancáka nahradil Daniel Trubač. Něco se tím pro vás změnilo?
Ačkoliv to tak nevypadá, když jsem dal dva góly, tak jsem měl být z nás dvou ten defenzivnější.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 21 7 5 9 26:29 26
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 21 5 5 11 17:28 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
8. února 2026

Bohemians - Pardubice 1:2, hosté dali obě branky v deseti, soupeř jen snižoval

Pardubický obránce Simon Bammens se snaží zastavit útočnou akci Bohemians.

Většinu zápasu hráli v oslabení, přesto slaví výhru. Pardubičtí fotbalisté zvítězili ve 21. kole Chance Ligy na půdě Bohemians 2:1 po gólech Smékala s Tankem ze druhého poločasu. Za domácí v závěru...

8. února 2026,  aktualizováno  17:48

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

8. února 2026  14:34,  aktualizováno  17:27

ONLINE: Liverpool hostí ve šlágru City, Crystal Palace uspěl na Brightonu

Sledujeme online
Záložník Manchesteru City Bernardo Silva se snaží zastavit Mohameda Salaha z...

Šlágrem nedělního programu 25. kola anglické fotbalové ligy je utkání mezi Liverpoolem a Manchesterem City. Výkop má v 17.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži. Ještě předtím Crystal...

8. února 2026  14:50,  aktualizováno  17:24

Hradec Kr. - Dukla 3:0, jasná záležitost, dva góly dal Darida. Hosté zůstávají poslední

Radost fotbalistů Hradce Králové z gólu proti Dukle. Trefil se kapitán Vladimír...

Pohodlnou výhru 3:0 si ve 21. kole Chance Ligy připsali fotbalisté Hradce Králové. Duklu doma porazili hlavně díky kapitánovi Daridovi, který se v první půli prosadil dvakrát během tří minut. Po...

8. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:31

Snové dny slávisty Suleimana: po Benfice gól i v lize. A to ho rozhodčí nechtěl pustit

Premiérový gól slávistického záložníka Mubaraka Suleimana, který se trefil...

Pokud si neřekl o větší prostor na hřišti, tak aspoň o jmenovku na dres určitě. Slávistické číslo 45. Mubarak Suleiman. Střelec závěrečné branky v sobotním utkání s Mladou Boleslaví (4:0). „Za osm...

8. února 2026  8:59

Desátý ligový a rovnou vítězný. Šulc se ve Francii znovu trefil, Lyon už je třetí

Pavel Šulc a jeho oslava desátého gólu ve francouzské lize za Lyon.

Český fotbalista Pavel Šulc v dresu Olympique Lyon ve francouzské lize rozhodl jediným gólem o vítězství 1:0 svého týmu na hřišti Nantes. Lyon se po desáté ligové brance bývalého hráče Plzně posunul...

7. února 2026  23:41

Souček u výhry a Krejčí střídal, United slaví počtvrté. Palmer se blýskl hattrickem

Sledujeme online
Fotbalisté Wolverhamptonu se zlobí na sudího v utkání s Chelsea.

Jeden slaví, druhý smutní. Tomáš Souček z West Hamu byl v 25. kole Premier League u vítězství 2:0 v Burnley, zatímco Ladislav Krejčí, český reprezentační parťák, doma padl 1:3 s Chelsea, přičemž na...

7. února 2026  16:38,  aktualizováno  21:20

Protest v Edenu: Tvrdíku, ty vidíš peníze! Tribuna Sever mlčela, pak jásala s Chorým

Slávističtí fanoušci před utkáním s Mladou Boleslaví protestují proti vedení.

Před výkopem společně s hlasatelem odkřičeli základní sestavu, s červenobílými šálami nad hlavou hrdě odzpívali hymnu, zatleskali nastupujícím hráčům a pak si mlčky sedli. Slávističtí fanoušci na...

7. února 2026  18:43,  aktualizováno  21:03

Slavia - Boleslav 4:0, příliš snadný zápas. Dva góly dal Chorý, trefil se také Suleiman

Slávistický záložník Michal Sadílek se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

Po úvodní jarní ztrátě přesvědčivé vítězství. Slávističtí fotbalisté na domácím stadionu snadno v 21. kole Chance Ligy přehráli Mladou Boleslav a před nedělním utkáním druhé Sparty ve Zlíně vedou...

7. února 2026  19:15,  aktualizováno  20:30

Sváteční střelec Boula: Už nebylo zbytí, a tak jsem vystřelil. Baník nakopl k výhře

Jiří Boula (vlevo) z Baníku Ostrava a Antonín Růsek z Olomouce

V zimní přestávce byl jedním z mnoha fotbalistů, o které se zajímali šéfové olomoucké Sigmy. Jenže záložník Jiří Boula zůstal v Baníku a ve 21. kole první ligy proti Olomouci svůj tým nakopl k výhře...

7. února 2026  20:16

