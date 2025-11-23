„Vláďa začal s pomalým tréninkem až ve čtvrtek,“ uvedl trenér David Horejš. „Postupně začal zvažovat, že by mohl nastoupit. A opět podal nadstandardní výkon.“
Darida odehrál utkání s modřinou pod pravým okem, což je pozůstatek děsivé srážky s Filipem Blechou v poháru se Zbrojovkou Brno. Po ní před deseti dny skončil s podezřením na těžký otřes mozku v nemocnici.
Darida se po drsné srážce hlavami vrátil z nemocnice, měl by být v pořádku
„Ani přesně nevím, jaký otřes mozku to byl, ale nějaký ano,“ popsal Darida svůj zdravotní stav. „Hlavně jsem byl rád, že jsem neměl nic zlomeného, protože v takovém případě bych byl delší dobu pryč. Takhle jsme řešili, abych se postupně zase začleňoval do tréninku. A když se stav zlepšoval, dostal jsem od doktorů zelenou, že můžu hrát.“
Kdy bylo jasné, že nastoupíte?
Rozhodoval jsem se až nyní koncem týdne. Opravdu jsem byl několik dnů otřesený a nedokázal jsem si představit, že bych tohle utkání mohl hrát. Můj stav se rapidně zlepšil někdy ve středu ve čtvrtek. To jsem cítil, že je nějaká šance směrem k víkendu. Zkusil jsem trénovat a bylo to dobré.
A deset dnů po srážce jste se blýskl dvěma góly. S celkovými šesti jste nejlepším střelcem mužstva.
Fotbal je týmový sport. Je to takové klišé, ale svoje góly bych rád vyměnil za tři body, protože ty jsou důležité do tabulky, ne góly.
Souhlasíte, že jste k ní neměli daleko?
Začali jsme velmi dobře, prvních dvacet minut jsme kontrolovali hru, drželi balon, vytvořili jsme si nějaké šance, dali gól. Potom jsme bohužel nabídli Karvinským dva góly.
Proč?
Měli jsme balon na kopačkách, měli jsme ty situace lépe uhrát, což se nám nepovedlo. Ve druhém poločase jsme se snažili něco změnit, třeba takticky, trošku jsme změnili rozestavení, pokoušeli jsme se cpát dopředu, jenže když jsme srovnali, brzy jsme dostali třetí branku a pak i čtvrtou.
Karviná - Hradec Kr. 4:3, přestřelku zvládli lépe domácí, hattrickem se blýskl Ayaosi
Byl problém v obraně?
Celou dobu jsme ukazovali, že si chceme odvést nějaký bod, až do konce jsme bojovali. Ale bránění je jedna z věcí, kterou musíme zlepšit, nemůžeme dostat tolik branek. Dát venku tři góly a nemít ani bod je škoda. Mrzí nás to o to víc, že nás přijela povzbudit velmi velká skupina fanoušků, za což jim děkujeme.
Mluvil jste o chybách, ale tři góly vám vstřelil Emmaneul Ayaosi. Jak to, že jste ho nedokázali uhlídat?
Ukázal, že je to šikovný hráč. Přesto si myslím, že nejméně tři góly jsme Karviné nabídli sami po našich ztrátách, po tom, co jsme drželi míč, ale přišli jsme o něj. Tak se dostali do těch svých zakončení.