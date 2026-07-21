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Chance Liga 2026/2027

Darida o mistrovství a Hradci: Málo posil? Hlavně, že jsme zůstali pohromadě

Radomír Machek
  7:26
Vladimír Darida na předsezonní tiskové konferenci Hradce Králové.

Vladimír Darida na předsezonní tiskové konferenci Hradce Králové. | foto: Tane?ek DavidČTK

Vladimír Darida a Tom Slončík v nových dresech na předsezonní tiskové...
Vladimír Darida a Tom Slončík na předsezonní tiskové konferenci Hradce Králové.
Vladimír Darida a David Horejš na předsezonní tiskové konferenci Hradce Králové.
Vladimír Darida a David Horejš na předsezonní tiskové konferenci Hradce Králové.
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Zklamaní z výsledku a z předvedené hry na světovém šampionátu? Patrné. Že by ale Vladimír Darida, kapitán hradeckých fotbalistů, vstupoval do nové sezony naladěný pesimisticky? Na to zapomeňte. Stejně jako na to, že by si od fotbalu kvůli startu na mistrovství světa téměř vůbec, hlavně psychicky, neodpočinul a že by neměl dost času oprostit se od zklamání, se kterým se český tým vracel.

„Když přijdete domů a máte dvě děti, které jste neviděl měsíc a ony po vás skáčou, na fotbal zapomenete rychle,“ říká fotbalista, jenž se na jaře po několikaleté pauze vrátil do národního týmu, v baráži mu pomohl k postupu na mistrovství světa a na něm si i zahrál. Poprvé ve své dlouhé a úspěšné kariéře.

Mezi šampionátem a začátkem přípravy jste měl na odpočinek jen krátký čas, stačilo to?
Krátké to bylo, ale naštěstí jsme se domluvili s trenérem. Pro mě bylo důležité, abych si od fotbalu odpočinul hlavně v hlavě, tu možnost jsem dostal a na týden jsme s rodinou odjeli k moři. Mohl jsem si užít děti, manželku a vypnout.

Dohoda platila jen na šampionát, řekl Darida. S reprezentací už dál nepočítá

Šel fotbal úplně stranou?
Na dovolené jsem se nepodíval ani na jeden zápas z mistrovství světa, až pak na ty poslední. Asi naštěstí jsem takový, že když přijedu domů, otevřu dveře a jsem tam s rodinou, na fotbal dokážu zapomenout, dokážu se odpoutat.

O to méně času jste měl na trénink, nebude chybět?
Nemyslím si, spíš by bylo kontraproduktivní, kdybych k němu po dvou, třech dnech po reprezentaci nastoupil. Na začátku přípravy se dohání fyzička, ale protože jsem skoro žádné volno neměl a dlouho trénoval s reprezentací, tak jsem na ní nic neztratil.

Jak velkým zklamáním pro vás šampionát byl?
Sportovní stránka se nám absolutně nepovedla, všichni jsme si to představovali úplně jinak. Je to ale snad věc, ze které se nejen hráči, ale celý český fotbal mohou poučit. Je sice fajn, že jsme se tam dostali, ale prezentace naší hry nebyla dobrá a přinesla zpětnou vazbu, na kterou musí český fotbal zareagovat. Věřím, že se to časem rozleží všem v hlavě a že si každý dokáže vzít ponaučení, aby to příště vypadalo líp.

Vladimír Darida a Tom Slončík na předsezonní tiskové konferenci Hradce Králové.

Pro vás to bylo ve vaši dlouhé kariéře první mistrovství světa.
Bylo hodně podobné jako jakýkoliv turnaj, hlavně mistrovství Evropy, na kterých jsem byl. Samozřejmě tím, že to bylo v Americe, show kolem byla neskutečná. Mně se moc líbily třeba nástupy před zápasem, když tým mohl přijít na hřiště a zazpívat si hymnu přímo tam. Povedly se i změny v pravidlech, třeba počítání vteřin držení míče brankářem, hra se přece jen zrychlila.

Něco negativního?
Ani ne negativní, ale náročné samozřejmě byly přelety a vůbec cestování. A pak časy začátků, které pro Evropany nebyly ideální. Jediný zápas, na který se v Česku dalo koukat normálně, jsme začínali v poledne tamního času. Člověk tak ráno vstane a přemýšlí, jakou si dát snídani a jak tělo nachystat na to, aby byl v poledne schopný podat co nejlepší výkon.

Co nadmořská výška, o které se hlavně v souvislosti se zápasy v Mexiku hodně mluvilo?
Já jsem sice v těch dvou zápasech nehrál, ale zažil jsem tréninky. Když jsem se pak bavil s kluky, co hráli, tak extrémně velkou roli nehrálo. Možná jsme se toho báli víc, než bylo potřeba.

Pokud Hradec postoupí přes Tromsö, čeká ho Besiktas, nebo Midtjylland

Šampionát skončil, co vaše další působení v reprezentaci? Může pro vás nastat nějaké příště?
Otázka reprezentace byla v mém případě čistě jen na baráž a mistrovství světa. Věděli to generální manažer Pavel Nedvěd i trenér Koubek. Já jsem se k tomu na sociálních sítích poté vyjadřoval, přišlo by mi blbé znovu ukončovat kariéru, která už byla ukončena. Trenér Horejš se tedy nemusí bát, že bych tu měl někdy na podzim, kdy budou reprezentační srazy, chybět.

Už ve čtvrtek zápasem v kvalifikaci Evropské ligy v norském Tromsö vstoupíte do nové sezony. A to s méně známým týmem, ale ze země, která jde fotbalově hodně nahoru. Co vás tam čeká?
Velmi kvalitní mužstvo, jehož hráči jsou silní na balonu a nepříjemní presinkem vpředu, nebude lehké se na ně připravit. Přesto věřím, že v našich silách je, abychom tam předvedli dobrý zápas a přivezli si dobrý výsledek do odvety doma.

Hrát se bude na umělé trávě, jak bude těžké zvyknout si na ni?
Naši videoanalytici se byli podívat přímo na jejich ligovém zápase. Umělá tráva je nově položená a je prý velmi rychlá i proto, že ji na zápasy kropí. Takže bude asi rychlejší než normální trávník, na to se musíme připravit.

Vladimír Darida a David Horejš na předsezonní tiskové konferenci Hradce Králové.

V létě došlo ve vašem kádru jen k minimu změn. Co říkáte tomu, v jakém složení půjdete do nové sezony, v níž vás na jejím začátku čekají tři soutěže?
My jsme hlavně rádi, že jsme zůstali pohromadě, navíc se kádr doplnil o Toma Slončíka. Sice odešel Martin Suchomel, ale místo něj přišel Tomáš Wiesner, vlastně podobný hráč. Myslím si, že naše mužstvo je dost silné na to, abychom navázali na výkony, kterými jsme končili minulou sezonu.

Zůstal i brankář Adam Zadražil, o kterého byl velký zájem. Jak to je pro Hradec důležité?
Adam je strašně důležitý článek týmu. I v kabině, ale hlavně na hřišti nám pomáhá hrozně moc. Pozice gólmana je zrovna tak důležitá, protože dokáže v sezoně získat dost bodů navíc. Proto jsme rádi, že u nás zatím dál zůstává, i když mu asi všichni v kabině přejí, aby se dostal do zahraničí a podíval se i do jiných soutěží.

Pro vás v Hradci začíná druhá sezona. Když jste před rokem přicházel, dokázal jste si představit, že budete hrát evropské poháry?
Takhle to neberu. Když se totiž podíváme na českou ligu, před sezonou o tom sní deset dvanáct klubů. Téměř nikdo to neřekne nahlas, ale všichni po vyšších příčkách koukají. My také. Chtěli jsme se dostat do skupiny o titul, což se nám povedlo. A když jsme viděli, jakou sílu máme, kam jsme se naší prací dostali, kam jsme se posunuli, tak jsme to chtěli dokončit na co nejlepším místě. Bylo z toho výborné čtvrté místo, o to těžší bude ty výkony zopakovat a ukázat, že to nebyla náhoda.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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