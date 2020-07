West Ham si ve Slavii vybral další posilu, rád by získal obránce Coufala

S informací přišel britský deník The Independent, který v souvislosti s Coufalem, sedmadvacetiletým českým reprezentantem, zmiňuje také Southampton a Brighton.

Nicméně West Ham prý má být v námluvách s rychlonohým pravým obráncem nejaktivnější. A věří, že by ho do svých řad mohl získat za částku pohybující se kolem sta milionů korun.

„Hrát v anglické Premier League je můj sen,“ neskrývá dlouhodobě sám Coufal.

Ve Slavii za dva roky získal dva tituly, hrál čtvrtfinále Evropské ligy i velké zápasy v Champions League. Stal se stabilním členem reprezentace, ve které v poslední době ze základní sestavy vytlačil i Pavla Kadeřábka, obránce bundesligového Hoffenheimu.

Byl u slavné výhry 2:1 nad Anglií a skauty z Ostrovů jistě zaujal i svými výkony v pohárech. Neúnavný bek s ofenzivním myšlením. Důrazný a agresivní „Robocop“, jak o něm hovoří vlastní trenéři.

„Oni mají taková přirovnání rádi,“ usmíval se při loňském rozhovoru. „Snažím se hrát vždycky naplno a pokud to je aspoň trochu možné, vydržet do konce.“



Fotbalové Ostrovy vždycky byly jeho vytouženou destinací. Ať s Libercem nebo Slavií, při losování evropských pohárů pokaždé mačkal palce, aby narazil na anglického soupeře.

Na Chelsea si loni v Evropské lize kvůli zranění nekopl a když červenobílí později dostali do skupiny Ligy mistrů giganty Barcelonu, Dortmund a Inter, Coufal novinářům říkal: „Jen ta vysněná Anglie tam zase chybí.“

Za necelý měsíc mu bude osmadvacet let, takže má k velkému kroku do ciziny nejvyšší čas. Už minulé léto při možnosti odejít do německého Freiburgu říkal: „Když vám v šestadvaceti přijde nabídka z bundesligy, tak nad tím musíte minimálně přemýšlet. V mých letech té lize nemůžete říct ne.“

Jenže kluby se nedohodly.

Coufal však nezatrpknul, ve Slavii celý rok dál předváděl výborné výkony - třeba i proto, aby ještě jedna šance na zahraniční angažmá přišla.

Ve West Hamu by mohl doplnit bývalého spoluhráče Součka, který na fanoušky i experty v Anglii udělal silný dojem.

Navíc trenér David Moyes žádnou stabilní oporu na Coufalovu pozici nemá. Na pravém beku se v posledních týdnech střídali Ryan Fredericks s mladíkem Benjaminem Johnsonem. Přibude k nim nová česká stopa?