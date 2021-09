Vrba poprvé jako host v Plzni. Těším se, říká. Zlomí Sparta desetiletou hrůzu?

Deset let a dva týdny. 29. srpna 2011 to bylo naposledy, kdy Sparta díky dvěma gólům kamerunského Léonarda Kweukeho vyhrála.

Od té doby nic. Jen dvě remízy a devět porážek. Pro Spartu hrůzostrašná bilance.

„Většinou rozhodly maličkosti. Kdo byl víc disciplinovaný, tak vyhrál,“ vzpomínal současný sparťanský asistent Zdeněk Bečka.

On i hlavní kouč Vrba znají vzájemná utkání především z druhé strany. Právě Vrba stvořil pro Spartu rivala, který ho od roku 2010 nebývale trápil. Vyhrával zápasy i bral tituly.

Poslední vítězství Sparty na stadionu ve Štruncových sadech se tenkrát zrodilo jen čtyři dny poté, co Plzeň v play off Champions League přemohla FC Kodaň i podruhé a postoupila do skupinové fáze.

Pro Plzeň to v srpnu 2011 byl historický moment stejně jako první ligový titul, který slavila o tři měsíce dříve.

Bylo to v době, kdy ještě nebyla dokončena rekonstrukce stadionu. Jakmile byla hotová, Sparta už v Plzni nevyhrála.

„Mužstvo i celé město zápasem proti Spartě žilo celý týden. Fanoušci tam vytvořili pro soupeře i rozhodčí pekelnou atmosféru. Nebude to teď jinak. Nesmíme atmosféře podlehnout a soustředit se jen na svůj výkon,“ nabádá Bečka.

„Diváci i trenéři v Plzni se na nás dobře připraví. Ale já věřím, že my taky a že to tam zvládneme. Že nám k tomu pomůžou naši fanoušci, kteří zase budou naším dvanáctým hráčem.“

Když Plzeň v září 2019 porazila Spartu (1:0), na straně vítězů byli právě současní sparťané Vrba s Bečkou. V sobotu se do Plzně vrátí v roli hostů.

První souboj proti „svým“ však už mají za sebou. V jarní části Sparta doma zvítězila 3:1, když Plzeň do 60. minuty vedla.

Gól za hosty dal kapitán Brabec, který je sparťanským odchovancem a během reprezentační pauzy přestoupil z Plzně do Arisu Soluň.

Viktorii od jara vede Michal Bílek, což je legendární sparťanský záložník a později i trenér. Jako první kouč v historii ovládl s týmem v jednom soutěžním ročníku ligu i domácí pohár, bylo to v roce 2007.

Největším lákadlem na sobotním souboji však jistě bude Vrbův návrat v roli hosta.

Plzeňské mužstvo vedl od října 2008 do prosince 2013, kdy odešel k reprezentaci. Pak se do Plzně vrátil v létě 2017 a zůstal do prosince 2019. Získal tři tituly a třikrát tým dovedl do Ligy mistrů, což je naprosto unikátní bilance.

Jaké bude přivítání, když teď vede velkého plzeňského rivala?

„Já se tam těším. S fanoušky Plzně jsem nikdy problémy neměl. Nevím, proč by se mnou měli mít problém oni. Myslím si, že fanoušci Plzně jsou korektní a ví, že jsem tam odvedl nějakou práci. Myslím, že tam budu přivítaný příjemně a že to bude všechno jen o fotbale. Jsem rád za to, co jsem v Plzni prožil. Rád na to vzpomínám a rád se tam vracím,“ řekl Vrba.

Pavel Vrba ještě jako plzeňský trenér

Současná Sparta v lecčems někdejší „Vrbovu Plzeň“ připomíná, především ofenzivním stylem hry. V letošním ligovém ročníku dala nejvíc gólů ze všech - v šesti kolech šestnáct, přesto její největší slabinou je paradoxně produktivita.

Viktoria se pod trenérem Bílkem snaží hrát rovněž útočně, čtyři z pěti letošních vítězství však byla jen o gól, jen Karvinou zdolala o dva. Naposledy podlehla nováčkovi Hradci Králové na stadionu v Mladé Boleslavi.

Vítěz sobotního utkání 7. kola Fortuna ligy bude první v tabulce.