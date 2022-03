Zemřel fotbalový záložník Kotásek. Všeuměl, co pomohl Brnu k titulu

Dvě vlastnosti charakterizovaly život a sportovní dráhu - skromnost a všestrannost. Ta první ho možná ve vstupu do „velkého“ sportu několik let dokonce trochu limitovala, než si rodák z Mikulčic troufnul na druholigový fotbal v Brně.

Bylo to však důležité rozhodnutí, protože se Zbrojovkou později vybojoval titul ligových mistrů a stal se jedním z klíčových hráčů jejího mužstva. K tomu mu pomohla i všestrannost, se kterou na fotbalovém hřišti vystřídal všechny posty.

Začínal jako brankář v Hodoníně, během učení v Chomutově z něho udělali útočníka, ovšem do paměti fanoušků se nesmazatelně zapsal především jako vynikající záložník. Středová řada, v níž se sešel s Karlem Jarůškem a Josefem Pešicem, poháněla Zbrojovku v její nejlepší éře v 70. letech minulého století.

„Měl jsem čich na góly a hodně jsem se dostával do šancí, ale musel jsem se taky vracet. Hráli jsme takový totální fotbal, a když člověk chodil dopředu, musel taky dozadu,“ popisoval.

Na vojně byl hokejistou Přeskakování mezi hokejem a fotbalem bylo kdysi běžné. „Když mi bylo šest let, přestěhovali jsme se z Mikulčic do Hodonína, kde jsem začínal s hokejem i fotbalem,“ vybavoval si Vítězslav Kotásek. Fotbal uměl jako dorostenec na ligové úrovni, na vojnu do Nitry přesto šel jako hokejista. Leč neuplatnil se. „Neměl jsem na to, abych uspěl. Hráli tam odpadlíci z tehdy skvělé Dukly Jihlava,“ řekl o sobě otevřeně. Po třech měsících ho armáda převelela do Dukly Hodonín, kde se Kotásek zapojil do nového fotbalového oddílu. Puk a hokejku pak definitivně vyměnil za míč u nohy.

Poslední roky trávil na chalupě v obci Pomezí mezi Svitavami a Poličkou. „Původně jsme to měli jako chalupu, nakonec jsem tu zůstal. Jsem už v důchodu, užíváme si vnoučata a pravnoučata. Odpočívám, moc toho nedělám, všechno už mám hotové,“ vyprávěl loni.

Zatímco špičkový fotbal sledoval už jen zpovzdálí v televizi, na zápasech Pomezí v 1. A nebo 1. B třídě chyběl málokdy. „Fotbal je tu jediná kultura. S místními ale fotbal moc neřeším, nesnažím se radit nebo kibicovat,“ hlásil.

Jako chalupář se Kotásek symbolicky vrátil do prostředí, v němž jako fotbalista vyrostl.

Poté, co si v Hodoníně mezi hokejem a fotbalem vybral fotbal, se během základní vojenské služby přidal k nově formovanému vojenskému fotbalovému oddílu. Začínal ve třetí třídě. Kotáskovi se v něm dařilo, odešel hostovat do silnějšího Slovanu Hodonín a tak si ho při jednom přátelském utkání vyhlédla Zbrojovka.

„První nabídku jsem dostal v roce 1967, tehdy jsem ji ale odmítl. Zbrojovka hrála druhou ligu a na takovou soutěž jsem si nevěřil. Do té doby jsem byl zvyklý trénovat maximálně dvakrát týdně,“ prozradil Kotásek. O rok později přišla Zbrojovka znovu, a tentokrát už ho otec přesvědčil, aby jí kývnul. „Domluvil jsem se tak, že by mě pustili zpátky, kdyby mi to nešlo,“ nechal si otevřená vrátka Kotásek.

V lize nastoupil k 270 utkáním - všechna odehrál za Brno - a dal v nich 56 gólů. V evropských pohárech naskočil třináctkrát. Čtyři zápasy má na kontě v Poháru mistrů evropských zemí v sezoně 1978/1979, devětkrát si zahrál Pohár UEFA v sezoně 1979/1980.Brzo se ukázalo, že takovou „pojistku“ nepotřebuje. V Brně se stal platným členem kádru, zažil s ním postup do první ligy a pak plynulý vzestup až k titulu. V mistrovské sezoně byl jedním ze sedmi brněnských hráčů, kteří odehráli všech 30 zápasů.

Zbrojovka se tehdy spoléhala na gólmana Josefa Hrona, střed obrany tužil fotbalový gentleman a kapitán Rostislav Václavíček. „Ale bylo to hlavně o středovce Pešice-Jarůšek-Kotásek,“ připomíná Karel Kroupa, v roce 1977 zvolený fotbalistou Československa.

Kotásek v mistrovské sezoně vstřelil šest gólů. „Byli jsme skvělá parta i mimo hřiště, to taky hrálo roli. Nejvíc jsem si asi rozuměl s Honzou Kopencem, se kterým jsme spolu nejčastěji byli na pokoji,“ vzpomínal. „Kouzlo asi tkvělo v tom, že se ten tým postupně doplňoval. Bez nějaké paniky, citlivě a trpělivě. A výborně. Když někdo došel, dávalo to smysl. Trenér Havránek nás naučil tvrdé práci, pak přišel pan Masopust, určil nám taktiku, motivoval nás. Měl neuvěřitelné charisma, byl to nejlepší hráč Evropy a hltali jsme každé slovo,“ ohlížel se Kotásek za nejlepšími sezonami za Lužánkami.

Ideálně mu tehdy seděl i styl Josefa Masopusta, který rád hnal svoje svěřence do ofenzivy. Kotáska si oblíbil, po odchodu z Brna do belgického Hasseltu ho chtěl s sebou. Jenže záložník z Hodonínska nesplňoval podmínku s potřebným počtem reprezentačních startů, a tak do zahraničí nemohl.

Postupně přicházel o místo v Brně, což nesl nelibě. Když s ním v roce 1981 trenér Karel Brückner přestal počítat, raději ukončil vrcholnou kariéru. Dohrával v Rakousku.

Ve fotbalovém důchodu si chodil kopnout za Bolkovu jedenáctku. „Ale nedá se tomu říkat, že hrávám. Spíš si stoupnu na hřiště a nechám si to nahrát do nohy, protože rozběhnout se už pro mě není tak jednoduché,“ usmíval se. Fanoušci v něm i v pozdních letech poznávali zbrojováckou fotbalovou legendu. „Je to takové příjemné pohlazení po duši, když si vás fandové ještě pamatují. Ale čas je bohužel neúprosný,“ uvědomoval si Kotásek.

V neděli se bohužel naplnil.