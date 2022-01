Vítězná generálka, ale... Nevím, proč penaltu nekopal Růsek, zlobil se Jílek

Penalta. K ní se však nepostavil určený exekutor Antonín Růsek, nýbrž mladičký Daněk. Devatenáctiletý odchovanec Sigmy ale svůj pokus namířil pouze do tyče a následný odraz pohotově zpacifikoval Berkovec.

Domácí kouč Václav Jílek přešlapoval na lajně a krátce po penaltě cosi zahulákal na Růska. „Tonda je na penalty určený. Byli jsme překvapení, určitě se ho na to zeptám. Každý gól je pro útočníka důležitý, a jestliže je určený, nechápu, proč se v takovémto zápasu, navíc za stavu dva nula, k penaltě nepostavil,“ lamentoval po utkání Jílek.

Neproměněná příležitost sice Hanáky nakonec mrzet nemusela, ale k hořkému konci neměli Olomoučané daleko. Dvoubrankový náskok téměř v samém závěru prohospodařili. Tak, či onak generálka před ligou skončila pro Sigmu vítězně.

Druholigovou Zbrojovku Brno porazila na Andrově stadionu 2:1. „To, co jsme chtěli, jsme praktikovali jen v první polovině. V druhém poločase se sice hra rozbila početným střídáním, ale je to pro nás varování, že takto bychom se prezentovat nechtěli,“ hodnotil zápas Jílek. První důvod k úsměvu měl domácí kouč ve třinácté minutě. Růsek se elegantně protáhl kolem lajny až do pokutového území, kde ho fauloval Štepanovský.

Ani v prvním případě se Růsek k penaltě nepostavil, byť, zdá se, ctil nepsané pravidlo, že faulovaný hráč nekope. Míč si vzal Mojmír Chytil a přízemní ránou doprostřed brány otevřel skóre.

A ve dvacáté minutě bylo ještě veseleji, když pohotovou střelou navýšil vedení na 2:0 Pavel Zifčák. „Ve druhém poločase jsme ale k zápasu přistupovali hodně bohorovně,“ uvědomoval si Jílek herní proměnu po změně stran.

„Zbytečně jsme ztráceli míče, riskovali jsme. Nešlo sice o ligové body, ale nemůžeme takhle soupeře vracet do hry,“ doplnil olomoucký kouč.

Minutu před koncem hrací doby posadil bývalý sigmák Jiří Texl přesný míč na hlavu Štepanovského, který umístěnou hlavičkou korigoval skóre. A v nastavení mohlo být pro Jílkovu družinu ještě hůř. Slaměna na půli lacině ztratil míč, uloupil ho Hlavica, kterého následně fauloval Matoušek. Do pokutového území si to naštrádoval i Martin Berkovec a sledoval, jak o pár centimetrů na dobrý míč nedosáhl osamocený Hlavica.

„Mohli jsme ten zápas ztratit, no,“ ušklíbl se Jílek s pokrčenými rameny. „Bylo to dobře kopnuté. Soupeř už neměl co ztratit, ale každá standardka je nebezpečná,“ pravil Jílek.

Povedená příprava, ale početné absence

Sigma v přípravě prohrála jediný mač ze šesti. Zbylou pětici opanovala. Na maltském Tipsport Cupu dokráčela k vítězství a ze tří zápasů inkasovala dvakrát. „Po soustředění cítím z mužstva daleko větší týmovost, odvahu i lepší mentalitu. Svůj účel to rozhodně splnilo, navíc jsme to podpořili výhrami,“ pochvaloval si Jílek.

Pro Olomouc začíná jarní část první ligy příští sobotu. V Jablonci se s týmem Petra Rady pokusí navázat na domácí vysokou výhru 4:0. K tomu ale Hanáci budou nadále postrádat Vaněčka, Yunise, Hálu, gólmana Macíka a nejspíše i Zahradníčka a Greššáka, který měl pozitivní antigenní test na koronavirus. Stejně tak v soupisce nebude figurovat ani mladík Jáchym Šíp, který podle Jílka není dostatečně kondičně připraven. Naopak se vrátí Hubník i Vepřek, zda se ale dostanou do základní jedenáctky, není jasné.

„Z devadesáti procent nastoupíme proti Jablonci v takové sestavě, ve které jsme hráli proti Brnu. Máme ještě otevřené dva posty. Záležet bude také na rozestavení,“ uzavřel Jílek.