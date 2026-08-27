Přikyvuje a nic neříká. Skuhravý o sedmigólovém Škrkoňovi: Zajímavý kluk

Po zápase chválil spoluhráče za připravené šance. „Kredit patří hlavně jim.“
Tolik branek jako on v jednom soutěžním utkání nedal ani se 174 prvoligovými góly historicky nejlepší střelec Baníku Miroslav Wiecek. Ten jich nastřílel nejvíce šest, a to v roce 1950 ve druhé lize Jiskře Náchod.
Škrkoň byl rád, že dostal příležitost ukázat se v základní sestavě. „A že jsem to potvrdil,“ dodal.
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Většinu gólů dal po přihrávkách spoluhráčů do prázdné branky, jednou zakončil svůj únik střelou kolem gólmana, další dorážkou... „Když dám dva tři góly, tak už cítím, že mi to lepí, takže to tam padá,“ uvedl Škrkoň.
„Od prvního tréninku vím, že jestli Vítek něco umí, tak dávat góly,“ řekl trenér Roman Skuhravý. „A v Brně ukázal i různorodost zakončení třeba, jak dorážel míč po Artúrově (Musákově) sólu. Tam vidíte toho útočníka.“
Kouč Baníku věří, že po středečním představení bude mít Vít Škrkoň ještě větší hlad po gólech. „Fakt jsem zatím trénoval málo takových hráčů, jako je on, jak je nastavený,“ podotkl Skuhravý. „Mládežničtí trenéři, kteří ho vedli, říkali, že si furt jede svoje. On ví, že chce být dobrý a dělá pro to všechno. Někdy máte pocit, že je autista, protože přikyvuje, nic neříká a stejně si myslí svoje. Je velice zajímavý a hodný kluk.“
Škrkoň svou hru hodně probírá i s otcem, který býval rovněž střelec. „Jsem rád, že mám taťku, který ví, co mi říká. Poslouchám ho.“
Nadějný útočník po minulé sezoně prodloužil s Baníkem smlouvu do konce června 2029, byť zvažoval, zda se má vázat na takovou dobu. „Bylo to pro mě náročné období, ale jsem rád, jak to dopadlo. Už se dívám jen dopředu. Rád bych pokračoval v takových výkonech, abychom vyhrávali, abychom se netrápili.“
Kouč ale upozornil, že Škrkoň je ještě pořád hodně daleko od toho, jakým hráčem může být. „A všechny kroky, které děláme, směřují k tomu, aby jím byl,“ konstatoval Skuhravý.
Po svém příchodu do Baníku si přál, aby mladík zesílil.
„A vidíte, za dva měsíce nabral svalovou hmotu, což je jeden aspekt hry. Má úplně jiný kondiční plán než ostatní hráči,“ uvedl trenér. „Jsem přesvědčený, že je to výborný hráč v daném území, ale druhá věc je, že fotbal se hraje i mezi liniemi. Pořád třeba ještě hodně ztrácí míč.“
Kouč chce po mladíkovi, aby zlepšil mezihru a více pracoval i mimo pokutové území.
„Jo, určitě. Ale je mi osmnáct, takže je tam hodně prostoru, abych se zlepšoval. A to, že jsem dal sedm gólů, neznamená, že přestanu pracovat,“ prohlásil Škrkoň.
Spousta lidí už ho vidí v základní sestavě Baníku.
„Nejen fanoušci, ale i lidi z managementu jsou přesvědčení, že by měl hrát, ale věřte mi. Už mi prošla rukama spousta těchhle talentovaných hráčů,“ připomněl Skuhravý. „Přijde moment a Vítek musí být nachystaný, že už tam nikoho nepustí. Blíží se to. Ale zítra znovu bude chtít s Míšou Papadopulosem (trenérem útočníků) trénovat zakončení. Málokterý chlapec je nastavený jako on.“
Ostravští se v minulé sezoně pokoušeli mezi prvoligové střelce vytáhnout Jakuba Piru, jenže očekávání ho semlela a nyní hostuje v Karviné.
„Přesně o tom se celé dva měsíce bavíme. Těch hráčů je víc. A měli by dostat plnohodnotnou příležitost ne proto, že vám chybějí jiní a on zahraje jeden dva zápasy, ale proto, že jsou připraveni po kondiční i mentální stránce. A o to se snažíme,“ uvedl Skuhravý. „Opravdu chci, ať Vítek dostává příležitost a jestli bude v sobotu doba, aby byl v základu, tak tam bude. Ale chtěl bych, abychom v Baníku produkovali hráče, kteří, když někam odejdou, tak budou mít možnost hrát třeba nizozemskou ligu a ne ji prosedět na lavici. To je jeden z dalších cílů, které jsme si stanovili v klubu.“