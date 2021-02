Nohy mi v týdnu nemrzly. Doufám, že to vydrží i v zápase, říká brankář Nemrava

Vy brankáři to máte ale v těchto podmínkách těžší, ne?

Jasně. Když útočíme, tak se snažím udržovat v pohybu. Popoběhnu, abych zůstal aspoň trochu v teple, neprochladl a předešel případnému zranění. Ale více proto dělat nemůžu.

Co oblečení? Před dvěma týdny jste vychytal s Budějovicemi nulu v trenýrkách.

Klasicky se obleču podvlékačky, termotriko pod dres. To je všechno. Po zápase jdu do sauny, nebo do vany, abych se co nejrychleji zahřál. A pak se hlavně co nejlépe obléknout. Zkrátka se hodit do tepla.

Jak předcházíte promrznutí nohou? Trenér Liverpoolu Klopp tak o víkendu vysvětloval kiksy brankáře Alissona v zápase s Manchesterem City.

Tohle jsem zaregistroval. Ale za celý týden, a to mrzne každý den, se mi nestalo, aby mi mrzly nohy. Doufám, že to vydrží i v zápase.

Do utkání jdete po dvoutýdenní pauze zaviněné kvůli odkladu zápasu v Jablonci, kolem něhož bylo hodně haló. Mluvilo se o zbytečné cestě. Souhlasíte?

Hřiště bylo dost podmáčené. To jsme viděli z videa. Možná se cestě do Jablonce dalo předejít. Už v týdnu jsme se bavili, jaké je v Jablonci hřiště, jestli se bude hrát. Ale připravovali jsme se, že se zápas uskuteční. Když jsme měli odjet z hotelu na utkání, tak nám bylo řečeno, že je zrušený a odjeli jsme zpátky do Hradiště.

Jak moc vás to rozhodilo?

Bohužel takové je realita. Stalo se a nemá cenu se tím dál zabývat. Stejně to neovlivníme.

Vít Nemrava, brankář Slovácka

I když denně sněží, zápas proti Teplicím není ohrožený, že?

Nic tomu nenasvědčuje. Ve středu jsme se byli podívat na hřiště a bylo úplně v pohodě. Tráva v Hradišti je dobrá. A oproti jiným klubům hodně dobrá. V týdnu se na ní dostaneme jen na předzápasový trénink. Jinak chodíme na umělku. Je to rozdíl, ale pro většinu klubů v Česku stejné. Nejsme jediný, kdo trénuje na umělce. Když je lepší počasí, chodíme i na přírodní trávu, ale současné podmínky to nedovolují. Najít přírodní trávu na trénování je teď skoro nemožné.

Teplice se na jaře trápí, získaly jeden bod. Bude to hlavně o tom nepodcenit soupeře?

Určitě. V dnešní době není žádný lehký zápas. Budeme se připravovat o to více, abychom ho zvládli. Nachystat se na utkání především v hlavě.

Vy máte na Teplice příjemné vzpomínky, viďte?

Vychytal jsem tam první ligovou nulu. Vybavuji si to přesně. Nicméně až do 90. minuty nebylo o našem vítězství jasno. Druhý gól jsme přidali v nastavení. Ale o to příjemnější pak nula byla.

Od podzimního vítězství nad Plzní jste nechyběl v bráně ani minutu. Znovu jste jasná jednička?

Neřekl bych. Snažím se soustředit na každý zápas. Výkony potvrzovat a pořád se zlepšovat.

Po Budějovicích vás trenér Svědík pochválil, ale zároveň zmínil, že se nevyhýbáte chybám. Na čem potřebujete nejvíce zapracovat?

Má pravdu. Kritiku je potřeba přijmout a tady je oprávněná. Musím se ponaučit. Občas se mi nepovede rozehrávka. Potřebuji na to tom pořád makat. Je co zlepšovat, technicky i takticky.