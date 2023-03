Beneš utrpěl zlomeninu v obličeji. Sezona pro lídra Sigmy nejspíš skončila

To se uvidí až po dnešní operaci. „Byla by to pro nás velká ztráta, pokud se to potvrdí,“ obává se trenér Sigmy Václav Jílek. „Není jen naším nejlepším stoperem, ale možná jedním z pěti, nebo dokonce tří nejlepších v celé lize.“

Beneš ve 34 letech zažívá svou fotbalovou renesanci. Především konečně vydržel delší dobu bez svalového zranění, odehrál 21 utkání a je pilířem defenzivy Olomouce. Vyhrává souboje, nechybuje. K tomu přidal v sezoně dvě branky - proti Zlínu a Mladé Boleslavi pomohly ke čtyřem bodům.

Jenže ve 14. minutě sobotního utkání napadal osvalený Adediran jako tank. Nejdřív ve sprintu povalil Slámu, pak ve vzdušném souboji ve vápně Hanáků tvrdě trefil Beneše hlavou. Zřejmě do lícní kosti. Zkušený zadák se svalil v bolestivé grimase na trávník a bylo jasné, že dohrál.

Jílek jej nahradil univerzálním záložníkem Greššákem, jehož upřednostnil před stoperem Poulolem. „Florent Poulolo hrál na místě levého stopera v Plzni. I když tam byl do toho hozený, tak jsme k tomu měli výtky a nechtěli jsme to opakovat,“ vysvětlil.

„Chtěli jsme i hráče s větší rychlostí směrem k vlastní brance, protože Zajíc i Adediran jsou rychlí a siloví. Greššák to zvládl velmi dobře až na dvě situace, kde byla taková až ležérnost, což k Lukášovi ale tak nějak patří. Hlavně ve druhém poločase hrál velmi dobře,“ ocenil.

Dobrou zprávou pro Sigmu je naopak návrat Fortelného a Vraštila z marodky. „Jsem rád, že můžu říct, že jsou ve finální fázi rekonvalescence. Naštěstí to bylo rychlejší, než byl původní předpoklad. Oba dva by měli jít od pondělí do plného tréninku,“ těší Jílka.

Sigma útočí na čtvrté místo v lize, má devítizápasovou šňůru bez porážky. Jak se vypořádá s citelnou ztrátou respektovaného lídra?