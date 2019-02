Od Beneše si slibují ve fotbalové Olomouci dost. I góly

Načež se vedle sedící sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář zakaboní. „Mám pocit, že poslední dny je přebenešováno. Chtěli jsme zkušeného hráče, ale nechtěl bych, aby měl být Beneš spása. Věřím, že nám pomůže, ale nemůžeme to mít postavené, že jenom Beneš, Beneš, Beneš.“

Jílek přikývne: „Až sezona ho prověří.“

Minář pokračuje: „Musí to ukázat na hřišti, aby potvrdil veškeré věci, které čekáme. Obranná fáze je práce celého mužstva, to není jenom na Benešovi. Nechtěl bych, abychom si při jeho prvním zaváhání zase týden četli, jak jsme si ho chválili. Už ho nechme být, abychom ho nedostávali zbytečně pod tlak.“

Až jarní část sezony, která Olomouci startuje v pátek domácím zápasem proti Jablonci, prověří celou Sigmu, jež se chce rychle odrazit ze čtrnáctého místa. A k tomu má třicetiletý obránce s potetovanýma rukama výrazně pomoct. V přípravě naznačil, že Minář nesáhl vedle, když ho přitáhl z Maďarska.

„Je vidět, že je to zkušený hráč. Ví, kdy si má odstoupit, kdy do toho víc zajet. Dokáže rozehrát. Zkvalitnilo se to. A co se týče šatny, je úplně bez problémů,“ chválí novice i kapitán Michal Vepřek.

„Budu se snažit nechat na hřišti všechno, abychom to dovedli do zdárného konce a zachránili ligu v Olomouci,“ prohlásil Beneš, jehož čeká speciální premiéra proti Jablonci, kde strávil sedm let. Sigma posilu pečlivě vybírala.

Důležitou roli sehrála i osobní zkušenost Jílkova asistenta Jiřího Saňáka, který Beneše vedl půl roku v Jablonci.

„To bylo důležité,“ povídá Jílek. „I po stránce charakterové, mentální, je to hráč, který se z toho nepo... a v naší situaci nám pomůže. Splnili jsme faktory, které jsme chtěli - zkušenost, kvalita prověřená českou ligou, to je plusová věc, není problém s adaptací.“

Dostat Beneše na úroveň, kdy ho chtěla Sparta

Byť v Haladásu Szombathely, kde hrál jen o záchranu, sešel z očí.

„Pro mě bylo klíčové, že v Maďarsku hrál vyjma zápasů, kdy měl zdravotní problémy. Kvalitu prokazovat musel, v každé evropské soutěži to má cizinec vždycky těžší. Nějaké zápasy jsme viděli, ale já se spíš vždy upínám k tomu, co bylo. Když jsem byl ještě ve Spartě, Jablonec byl velký konkurent, tak byl Víťa dokonce v hledáčku Sparty. Chtěli bychom ho dostat na tuhle úroveň,“ přeje si Jílek. „Pokud naváže na výkony z Jablonce, jaké si pamatuji, a zapomene na Maďarsko, kde se pohyboval v nižších patrech, což si myslím, že dokáže, bude pro nás přínosem.“

A přínosem by rovněž měl být pro nadaného Václava Jemelku, který se uprostřed obrany může od zkušenějšího kolegy přiučit.

„Venca by měl vedle něj vyrůst. Ale ani já bych nechtěl říct, že přišel Vít Beneš a bude spasitel. Venca Jemelka vedle sebe potřebuje cítit kvalitu, zkušenost. Stopeři by měli vystoupat jako dvojice celkově,“ věří Jílek.

Vít Beneš v dresu Olomouce

Také oceňuje, že Beneš je z Maďarska zvyklý i na rozestavení se třemi stopery, které rovněž Sigma využívá. „Jeho předností je velmi silná levá noha, dokáže nastupovat z levé pozice,“ podotýká Jílek. „V momentě, kdy stopeři zůstanou dva na dva a přijde dlouhý balon, tak nemá absolutně žádný problém balon vyhrát. Síla ve vzduchu je naprosto dominantní. A ukázal, že i v rozehrávce může být platný. Celkově takticky pracuje tak, jak chceme, a snaží se i komunikovat.“

Kromě Beneše s Jemelkou, kteří jsou pro něj jasnou volbou, má k dispozici i Štěrbu, Poloma a Kotouče. Tedy trojici stoperů, kteří na podzim šanci nechytili. Je možné, jednomu z nich klub umožní hostování.

„Máme pět stoperů a je reálný předpoklad, že někdo z nich odejde,“ potvrzuje Jílek, který se těší, že s Benešem bude Sigma nebezpečnější ze standardních situací. „Má fantastickou hlavu. Díval jsem se na jeho statistiky a má je na úrovni defenzivního záložníka - co desátý zápas, to gól,“ připomíná jeho patnáct zářezů ve dvou stovkách ligových zápasů. „Teď říkal, že dlouho nedal, tak by to hned mohl v prvním jarním pikantním zápase proti Jablonci, kde dlouho hrával, načnout.“