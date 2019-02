Bude to pikantnější premiéra, těší se olomoucká posila Beneš

Teď má třicetiletý obránce pomoct zachránit ligu na Hané.

Jak se těšíte na Jablonec?

Strávil jsem tam pěkných sedm let, bude to pro mě pikantnější, ale nebudu se na to nijak soustředit. Připravím se jako na každý zápas, tedy na sto procent.

Očekává se, že v základu budete hrát ve stoperské dvojici s Václavem Jemelkou. Znal jste ho vůbec? V lize začal hrát až v době, kdy jste z ní odešel.

I z Maďarska jsem ligu sledoval, všechny týmy, takže Džem mě svou hrou zaujal. Je určitě braný jako hráč s potenciálem zlepšení a šancí dotáhnout to i někam daleko.

Vedení klubu počítá, že se od vás bude učit. Můžete mu pomoct?

Samozřejmě to vnímám, ale také si myslím, že si můžeme pomoci navzájem oba dva. Džem je jiný typ jak já, techničtější a dobrý v rozehrávce. Sebe nebudu nijak popisovat, to nechám na druhých, ale jsme rozdílní, takže se od něho také mohu něco učit. V tom je fotbal krásný. Do jakéhokoliv věku se můžete učit stále nové věci.

V přípravě vás bylo na hřišti slyšet. Dirigování spoluhráčů je vám vlastní?

I trenér požaduje, aby byla organizace hry. Jsme domluvení tak, že tenhle úkol bych měl přebírat já a měli by mě doplňovat i ostatní hráči. Celý tým musíme komunikovat na hřišti, aby to všechno sedělo. Trenér chtěl po mně právě organizaci hry a také, abych i hrál fotbal, ne jen vše nakopával z první. Ale je potřeba, abychom to řídili všichni, ne jen jeden hráč.

Trenér Václav Jílek hledal pravonohého stopera a zároveň se nechal slyšet, že dva leváci nemohou vedle sebe hrát. Co vy na to?

Asi jsem to nikdy nezažil, že by hráli dva leváci. Ale když mohou hrát dva praváci, říkal jsem si, proč by nemohli hrát dva leváci. Ale trenér si na tom zakládá, chtěl pravonohého stopera a asi ví o čem mluví, protože je to trenér.

Sigma používá kromě zažitého systému 4-4-2 v některých fázích zápasu i 3-5-2, máte s tím zkušenosti?

Vím, že nějaké zápasy odehráli na tři stopery. V Maďarsku jsme takto odehráli celou sezonu, takže nějaké zkušenosti s tím mám. V takovém případě jsem spíš hrál toho středního stopera nebo vlevo. Ale ty úkoly jsou vesměs podobné.

Jaké máte zatím pocity z Olomouce?

Na mě to působí velmi pozitivně. Kluci chtějí hrát technický fotbal, jsou pracovití, doufám, že nám to vydrží, bude to vidět na výsledcích a budeme sbírat body.