Ruce za záda! Olomoucký Beneš už bude po penaltové lekci vědět

I na něj toho bylo v tu chvíli příliš, byť nešlo o žádnou křivdu.

Třicetiletý stoper v kariéře zažil hodně, ale dvě penalty pro soupeře za pět minut trávil o víkendu na Letné poprvé. „To je premiéra,“ povzdechl si po porážce 1:2.

Sparta díky pokutovým kopům záložníka Kangy otočila stav.

„Mrzí nás to. Ztratit takhle rozehraný zápas je škoda, ale je to fotbal a stává se to,“ přijal Beneš novou zkušenost.

Sám se nešťastně přimotal do první penaltové situace, když zablokoval střelu Chipcia rukou. Neúmyslně, pochopitelně. Jenže střela letěla nejspíš na bránu a Beneš rukou rozšířil svoje tělo. Ač Ardeleánu nepískal, on hned tušil, že je zle a pohled zapíchl kajícně do trávníku: No jo, zápas vysílá 02 TV, takže je video.

„Věděl jsem, že mě to trefilo do ruky. Ale nevěděl jsem, v jaké jsem ji měl poloze, jestli jsem měl ruku u těla a míč mi ji odpálil, nebo ne,“ přemítal Beneš. „Když se šel rozhodčí podívat na video, tak jsem tušil, že to bude penalta.“

Až po tříminutové prodlevě v momentě, kdy měli sigmáci za stavu 1:0 zahrávat rohový kop, na ni skutečně došlo. „Údajně jsou taková pravidla, že se musí akce dohrát do přerušení hry a to trvalo. Není to v lize poprvé, že se takhle dohrála situace. Na Bohemce padl mezitím i gól,“ připomíná Beneš.

Nezdálo se, že by měl ruku v nepřirozené poloze - byť videorozhodčí měl jiný názor -, ale aby bránící hráč v takové chvíli minimalizoval riziko, dá si obě ruce za záda, a to neudělal. Smůla především. „Pravidlově Beneš hrál úmyslně rukou, kterou měl v nepřirozené pozici, zvětšil objem těla a střela letěla na bránu,“ vysvětlil v rozhovoru pro O2 TV sudí od videa Pavel Orel.

Kanga penalty proměnil přesvědčivě, avšak při té první několik jeho spoluhráčů stálo ve vápně, ještě než ji zahrál. Karlsson byl dokonce na úrovni sudího Ardeleána, jenž přes něj snad ani na Kangu nemohl vidět. Penalty se za tohle opakují málokdy, ale je to pravidlo, které by se mělo dodržovat. Nebo zrušit.

Což se může stát, neboť Mezinárodní fotbalová asociace pravidel na zasedání v Aberdeenu naplánovala zakázat dorážky penalt, takže podobné postavení jako Karlssona už nebude výhodou.

Olomoucká smůla se znásobila za pět minut, když nakopl Tetteha parťák ze středu obrany Jemelka. Nedivte se pak Benešově ironické prvotní reakci. Tohle by nepřešli ani flegmatici. A útočník Nešpor už vůbec. Za hloupé strčení do kapitána Sparty Frýdka dostal v závěru druhou žlutou kartu. I to přidalo na olomoucké frustraci.

„Penalty nás srazily, ale věděli jsme, že šlo ještě hrát. Nebylo to ztracené, i když jsme se zbytečnou červenou kartou oslabili. Ale šlo to, byly i standardky,“ štve Beneše, že si asi aspoň bod neodvezli.

Za odvážný první poločas by si ho zasloužili. Vysokým napadáním dělali sparťanům potíže. „Hlavní problém, proč jsme prohráli, byl, že jsme nenavázali na první poločas. Sparta nás hned zatlačila, dostala obranu pod tlak a z toho pak vyplynuly všechny ty situace,“ nevymlouval se Beneš na penalty.

Ačkoli i jemu dvakrát v úvodu nevyšla rozehrávka, ve vzduchu byl znovu jako skála. Potvrdil, že s jeho příchodem udělala Olomouc v zimě terno. Okamžitě zpevnil kritizovanou defenzivu, Sigma do penaltové prohry na Spartě táhla sérii čtyř výher, třikrát s čistým kontem, poskočila do střední skupiny a jako bonus vyhlášený hlavičkář přidal už dvě trefy. „Já zatím pěju na Víťu Beneše jenom superlativy,“ chválí mazáka trenér Václav Jílek.

Po reprezentační přestávce jedou modří do Zlína získat promarněné body. Beneš a spol. budou ve vápně obezřetnější.