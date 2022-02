Beneš hraje o smlouvu v Olomouci: Zdraví raději neklepu

Co bude rozhodovat o nové?

„Víme, že Beny je kvalitní ligový hráč, ale často je zraněný. Hlavní bude zdraví,“ říká sportovní manažer klubu Ladislav Minář.

„Zaklepat zdraví by bylo moc odvážné, ale věřím, že jsem připravený,“ hlásí Beneš před zítřejším startem jarní části ligového kolotoče v Jablonci, kde by neměl chybět ve stoperské dvojici s Václavem Jemelkou. Na turnaji na Maltě si počínali výborně a znovu se potvrdilo, že zdravý Beneš = spolehlivý obránce s dobrou rozehrávkou.

„Doufám, že souhra bude v pořádku. Na Maltě to šlo, s obrannou fází jsme byli spokojení. Jestli to bude v pořádku dál, je už jen na nás. Víme, jakou cestou se máme dát. Abychom byli úspěšní, musíme něco podstoupit,“ povídá odhodlaně potetovaný zástupce kapitána, jenž na podzim zvládl dvanáct špílů z devatenácti.

„Věřím, že si Jemelka s Benešem přenesou formu hned do těžkého úvodu jara,“ přeje si Jílek.

V sestavě je upřednostní na úkor silného, ale chybujícího Florenta Poulola a velezkušených Romana Hubníka s Michalem Vepřekem, kteří jsou už po zranění, respektive covidu zcela fit, jenže v přípravě toho moc neodehráli. „O Benyho se můžu opřít,“ pochvaloval si souhru reprezentační stoper Jemelka.

Olomouc přezimovala na nelichotivém desátém místě. Jednou z příčin byly nezvládnuté závěry, na nichž se mohlo podepsat také to, že kvůli častým zraněním nebyla stoperská dvojice vůbec ustálená.

Až Jílkovi naskočilo výstražné memento z působení ve Spartě.

„Každý si musí uvědomit sám, co se v závěru stalo, aby se to neopakovalo. Myslím, že je to hlavně v hlavách, ne ve fyzické stránce,“ přemítal Beneš. „Spodní skupinu nechce hrát nikdo v klubu. Je hodně důležité, abychom měli výsledky, herní projev a stoupali tabulkou výš.“

A ideálně také v českém poháru, kde Hanáky čeká ve čtvrtfinále Slovácko. „Je to cesta k Evropě, ale není jednoduchá,“ uvědomuje si Beneš.

Teď se soustředí na bitvu v Jablonci, kde strávil nejlepší roky kariéry.

A přestože paběrkuje až na čtrnáctém místě, Beneš varuje:

„Mají dobré, zkušené hráče. Nebude to jednoduché. Budou pracovat na vzestupu tabulkou.“

To Sigma taky. A když se to podaří, kladenskému odchovanci s loupežnickým plnovousem by to mohlo přinést další kontrakt v srdci Hané.