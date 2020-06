Jsem zklamaný. Pořád musíme, řekl opavský brankář Fendrich

„Je to o hlavě, protože v takových duelech gólman nemůže nic vypustit. Jinak se mu to může vymstít,“ řekl Fendrich.



Řeší něco nynější remíza?

Jen to, že nám Příbram neutekla a trochu jsme se zase přiblížili Karviné, která prohrála. Ale čekají nás ještě dva zápasy a v nich zase musíme... Je to pořád dokola. Jestli sobotní domácí zápas s Olomoucí nezvládneme za tři body, bude situace hodně vážná.

Váš tým poprvé vystřelil na branku až v osmdesáté minutě. Není to na domácí utkání hodně málo?

Je, je to málo. Jsem z toho zase zklamaný, protože jsem čekal, že Příbram trochu zmáčkneme, že nám domácí prostředí i diváci pomůžou, ale naše hra nebyla ideální. Bylo tam strašně moc nákopů, nedostávali jsme se do kombinace. Hra byla kouskovaná. Pomalá.

Vy jste čelil dvěma střelám Zorvana z dálky. Nevystrašily vás?

První zákrok byl těžší, nekopl míč úplně špatně. Představoval jsem si, že proti němu budeme vystupovat rychleji. Naštěstí jsem obě střely dobře viděl a netrefil balon nijak geniálně, nechytatelně.

Momentka z utkání mezi Opavou a Příbramí: zleva Jan Rezek, hostující brankář Martin Melichar a domácí záložník Bojan Dordič.

Je na hřišti hodně znát nervozita z toho, že hrajete o záchranu?

Je to strašně nervózní. V tom zápase bylo hodně nepřesností. Asi je to i tím, že každý zápas hrajeme o všechno. Musíme se ale zklidnit, protože nevynucených ztrát máme moc a to nás pak bolí. Nedostaneme se pořádně do kombinace. Je to jen o soubojích a hra nemá spád.

Už vás čekají jen Olomouc a Teplice, týmy, jimž o nic nejde. Může to být vaše výhoda?

Soupeři mohou hrát o to uvolněněji, nebudou pod žádným tlakem, takže nevím, zda to je výhoda.