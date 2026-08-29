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Chance Liga 2026/2027

Plzeň dál zpevňuje obranu, z Wolfsburgu přivedla slovenského reprezentanta Vavra

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Aktualizujeme   12:38aktualizováno  12:45
Denis Vavro v dresu Wolfsburgu

Denis Vavro v dresu Wolfsburgu | foto: ČTK

Denis Vavro
Sparťanský útočník Jan Kuchta (vpravo) v souboji s Denisem Vavrem.
Denis Vavro ze Slovenska (vlevo) se snaží dostihnout Ukrajince Arťoma Dovbyka.
Slovenský obránce Denis Vavro z FC Kodaň odehrává míč před Erikem Prekopem z...
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Fotbalisty Plzně posílil slovenský reprezentant Denis Vavro. Třicetiletý střední obránce přestoupil do Viktorie z druholigového německého Wolfsburgu a ve Štruncových sadech podepsal dvouletou smlouvu. Západočeský prvoligový klub o tom informoval na svém webu.

Viktoria po příchodu nového trenéra Radoslava Kováče pokračuje v posilování kádru, v pátek angažovala z Midtjyllandu jiného obránce Adama Gabriela. Vavro má na kontě za slovenské reprezentační „áčko“ 31 startů a jeden gól, představil se na předloňském mistrovství Evropy.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 4:10 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
15. SK Artis BrnoArtis Brno 5 0 1 4 4:12 1
16. FC ZlínZlín 5 0 0 5 3:10 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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