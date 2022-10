Jemelka si připsal první trefu za Plzeň. Gól pro mě hodně znamená, svěřil se

Popíšete nám tedy premiérovou trefu v dresu Viktorie?

Do vápna z pravé strany vletěl Erik Jirka. Napálil balon krásně na zadní tyč, kde jsem to zavíral. Uklidit balon už bylo jednoduché. Jsem za tu branku opravdu šťastný.

Jak vám vyhovuje přesun na levého beka?

Samozřejmě je to jiné. Z této pozice můžu více podporovat útok, ale je náročnější běhat nahoru a dolů. V tomhle je to trochu jiné. Každého baví víc útočit než bránit. Je to super. Jsem rád, že se dostávám do střeleckých pozic a mohu třeba i nahrát na góly. Takhle mohu týmu pomoci více než na pozici stopera.

Očekávají trenéři, že krajní hráči budou připravovat šance?

Od krajních obránců se očekávají centry a gólové přihrávky. A i z pozice beka se dají dávat branky, podívejte na Milana Havla, ten jich dává docela dost. Myslím, že to může být velká podpora pro tým. Já se snažím být platným vzadu, ale snažím se být i co nejvíc ofenzivní. Samozřejmě si však musím plnit i defenzivní úkoly, to je pro obránce nejdůležitější. Asistence a góly jsou věci navíc, které mohou týmu pomoc.

Byl to váš zatím nejlepší zápas za Plzeň?

Jestli to byl můj nejlepší zápas, tak to nevím. Snažil jsem se odvést maximum. Proti Bayernu jsem nehrál, trošku jsem si odpočinul. Chtěl jsem do zápasu s Boleslaví dát co nejvíc, protože jsme potřebovali tři body. Jsem rád, že se mi dařilo a svůj výkon jsem završil vstřelenou brankou. Gól pro mě hodně znamená. Chtěl jsem ho vstřelit, snažil jsem se týmu pomoci i střelecky. Z pozice levého beka se do takových situací dá dostávat. Mám z toho opravdu velkou radost.

Oproti Lize mistrů je to v české lize jednodušší. Přece jen si oddychnete a navíc si můžete i zaútočit. Souhlasíte?

To asi ano, ale ono je těžké přepínat z těchto módů. Ligové zápasy mají úplně jiný charakter. Jsou bojovnější. Je to jiné, také se na to musíme pořádně nachystat. Proti Boleslavi to nebylo vůbec jednoduché utkání. Samozřejmě, prostoru je tam trochu více, ale jsem hlavně moc rád, že jsme to zvládli za tři body a s nulou vzadu. To jsme také hodně potřebovali.

V první půli jste hráli na dva útočníky. Vyhovuje vám to více?

Co se týče útočné fáze, tak je to dobré. Na druhou stranu nám pak hodně pomohl příchod Johna Mosquery. Nevím, jak to úplně hodnotit. Je určitě dobré, že máme více variant. Můžeme si tím pomoci proti týmům, které to těžko čtou.

Pokus Jakuba Fulneka o zisk pokutového kopu.

Na Bayernu jste nehrál od začátku, přišel jste až ve druhé půli. Co jste si v té chvíli říkal?

Komunikovali jsme s trenérem a domluvili se, že mě v zápase proti Bayernu trochu pošetří. Společně s reprezentací jsem toho měl hodně. Naskočil jsem do druhého poločasu, když jsme prohrávali 0:3. Už jsme neměli co ztratit. Nějak dramaticky jsem to nebral. Šel jsem na hřiště předvést maximum a zápas odmakat.

Jaký je plán do středeční odvety s bavorským celkem?

Bude to nesmírně těžký zápas. Určitě budou chtít tři body a jejich úkol bude nás zničit v prvních dvaceti minutách. Tak jako se jim to podařilo doma. Musíme společně s trenéry najít nějaké skulinky, kde bychom je mohli nachytat.