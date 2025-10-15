Chance Liga 2025/2026

Antimonopolní úřad si posvítí na Plzeň. Zkoumá prodej klubu zbrojaři Strnadovi

  19:27
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal posuzovat nákup většinového podílu v FC Viktoria Plzeň majitelem zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardářem Michalem Strnadem. Ten majoritu v klubu kupuje prostřednictvím firmy Palatua, jejímž je jediným majitelem. Úřad o tom informoval na webu. O transakci informovala Czechoslovak Group na konci září s tím, že klub se nestane součástí skupiny.
Fanoušci před odvetným zápasem Ligy mistrů mezi plzeňskou Viktorií a Rangers.

Fanoušci před odvetným zápasem Ligy mistrů mezi plzeňskou Viktorií a Rangers. | foto: MAFRA

Plzeňští hráči se povzbuzují v odvetném utkání Ligy mistrů proti Rangers.
Rafiu Durosinmi střídá v odvetném zápase Ligy mistrů proti Rangers.
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu v odvetném zápase Ligy mistrů proti...
Michal Strnad, předseda představenstva a majitel skupiny CSG.
„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází v oblasti provozování fotbalového klubu a souvisejících hospodářských aktivit fotbalových klubů,“ uvedl ÚOHS. Transakci posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, rozhodnutí tak vydá do 20 dnů.

Antimonopolní úřad v minulosti posuzoval například odkup fotbalového klubu Slavia podnikatelem Pavlem Tykačem.

Michal Strnad, předseda představenstva a majitel skupiny CSG.

Strnad klub kupuje od rakousko-švýcarské skupiny FCVP GmbH. Předsedou představenstva a generálním ředitelem zůstává Adolf Šádek, který si stejně jako švýcarský podnikatel Martin Dellenbach ponechal menšinový podíl v klubu.

Skupina FCVP GmbH prodala svůj většinový podíl po dvou letech od vstupu do klubu. Cenu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila. Fotbalový klub v tiskové zprávě zdůraznil, že jde o Strnadovu soukromou investici, Viktoria Plzeň tedy nebude součástí skupiny CSG.

Hyský oficiálně trenérem Plzně, má smlouvu na tři roky. Obrovská výzva, říká

Michal Strnad je podle květnového žebříčku časopisu Forbes pro rok 2025 čtvrtým nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem 230,5 miliardy korun. Kromě zbrojařské skupiny CSG mu patří například Kinetic Group, Fiocchi, Tatra Trucks, podíl má i v hotelu Four Seasons Hotel Prague. V tomto týdnu ÚOHS povolil jeho nákup společností Scuderia, které dovážejí do Česka vozy italských značek Ferrari a Maserati.

12. kolo

Kompletní los

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
