Plzeň přivádí další slovenský talent, osmnáctiletý stoper Pališčák jde ze Žiliny

Pališčák patři mezi největší talenty slovenského fotbalu. Ve svém věku se už dokázal prosadit do základní sestavy Žiliny a na kontě má 41 startů. Nastupuje také za reprezentační tým do 21 let.
„Jde o mimořádný talent, který sledovala řada evropských klubů. I proto jsme rádi, že se nám podařilo Tobiáše přivést do Viktorky. Společně jsme si nastavili plán jeho dalšího rozvoje a chceme rozvíjet obrovský potenciál, který v sobě má,“ uvedl sportovní ředitel Martin Vozábal. „Je urostlý, rychlý, má dobré čtení hry. Věříme, že skvěle zapadne do našeho týmu,“ dodal.
Pališčák je srovnáván s elitními slovenskými stopery Dávidem Hanckem nebo Milanem Škriniarem. „Přestupuju do velkého klubu, který pravidelně hraje evropské zápasy a má vysoké ambice. Myslím, že je to pro mě krok správným směrem, a budu se chtít nadále zlepšovat, makat každý den na maximum,“ řekl obránce.
Spoléhá se na pomoc řady krajanů. „V mém rozhodování samozřejmě hrálo roli i to, že ve Viktorce působí hodně kluků ze Slovenska. Už se těším, až se s nimi osobně setkám na prvním tréninku. Cítím se skvěle, věřím, že dobře zapadnu a budu moci týmu pomoct,“ uvedl Pališčák.