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Chance Liga 2026/2027

Plzeň přivádí další slovenský talent, osmnáctiletý stoper Pališčák jde ze Žiliny

Autor: ,
  21:36

Tobiáš Pališčák v dresu MSK Žilina | foto: Wajda/SOPA Images / Shutterstock EditorialProfimedia.cz

Viktoria Plzeň získala talentovaného obránce Tobiáše Pališčáka ze Žiliny. Osmnáctiletý fotbalista podepsal smlouvu na čtyři roky, uvedl klub na svém webu. Západočeši po postupu do Evropské ligy přivedli již třetího obránce, v minulém týdnu získali Adama Gabriela a Denise Vavra.

Pališčák patři mezi největší talenty slovenského fotbalu. Ve svém věku se už dokázal prosadit do základní sestavy Žiliny a na kontě má 41 startů. Nastupuje také za reprezentační tým do 21 let.

„Jde o mimořádný talent, který sledovala řada evropských klubů. I proto jsme rádi, že se nám podařilo Tobiáše přivést do Viktorky. Společně jsme si nastavili plán jeho dalšího rozvoje a chceme rozvíjet obrovský potenciál, který v sobě má,“ uvedl sportovní ředitel Martin Vozábal. „Je urostlý, rychlý, má dobré čtení hry. Věříme, že skvěle zapadne do našeho týmu,“ dodal.

Pališčák je srovnáván s elitními slovenskými stopery Dávidem Hanckem nebo Milanem Škriniarem. „Přestupuju do velkého klubu, který pravidelně hraje evropské zápasy a má vysoké ambice. Myslím, že je to pro mě krok správným směrem, a budu se chtít nadále zlepšovat, makat každý den na maximum,“ řekl obránce.

Spoléhá se na pomoc řady krajanů. „V mém rozhodování samozřejmě hrálo roli i to, že ve Viktorce působí hodně kluků ze Slovenska. Už se těším, až se s nimi osobně setkám na prvním tréninku. Cítím se skvěle, věřím, že dobře zapadnu a budu moci týmu pomoct,“ uvedl Pališčák.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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