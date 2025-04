Protože... Loňské léto si nechala rozstřelit svou duši. Dva zásadní odchody neměly přijít, pokud Sparta chtěla myslet na ligový hattrick. Zmizel trenér Priske, jehož asistent Friis nedokázal vítěznou auru natáhnout a marně se snažil obhajovat své tahy. Ještě zásadnější byl přestup kapitána Krejčího, jenž držel obranu i celou šatnu. Že se v zimě vrátil útočník Kuchta po nepodařeném odchodu do dánské ligy, to Spartě aspoň vrátilo naději a pár důležitých gólů. Víc nic.

Protože... Miliardová akce za trest. Spartu prostě vycucala Liga mistrů. Devatenáct let v luxusních kulisách a v enormně obtížné atmosféře nehrála. Doplatila na to. Osm ostrých zápasů, plus šest v předkolech. To byla podzimní nálož, která mužstvo totálně vykolejila. Fyzicky a ještě víc mentálně. Sparta na to nebyla připravená. Podobně třeba jako španělská Girona, francouzský Brest nebo německý Stuttgart.

Protože... Velmi špatně odhadla motivaci týmu. Zatímco pustila zásadní hráče, nepřivedla nikoho, kdo by byl morálním a nenasytným vůdcem. Když dohrávala nedělní šlágr v Plzni, byla zralá na ručník. Zranitelná, apatická, divná, beze zbraně. A to musel soupeř o přestávce vyměnit brankáře Jedličku, takže se hodilo na Plzeň zadupat. Kdyby na to byly síly.

Protože... Chybějí rozdíloví hráči. Střelec Kuchta budiž. Albánský čertík Laci občas. Srb Birmančevič prožil sezonu hrůzy. A pak slovenský křídelník Haraslín, jehož tělo je ovšem příliš náchylné na zranění. A teď si vezměte, že v zápase v Plzni seděli na lavičce náhradníci v tržní hodnotě 800 milionů korun! Rrahmani, Kairinen, Panák, Krasniqi, Olatunji, uzdravený Preciado...

Protože... Sparta přestala po dvou titulech v řadě a mimořádné euforii mezi fanoušky nahánět hrůzu. Takže jí plzeňský kotel před výkopem poslal vzkaz přes transparent: „Jediná cesta je vyhnat krysy z města.“ A na obrázku byl pohádkový Krysař s píšťalkou. Výsledek znáte. Pod porážku se podepsal například mladičký stoper Ševínský, který před prvním gólem provedl technickou chybu a při druhém byl nedůsledný.

Kapitán Sparty Martin Vitík padá k zemi po souboji s plzeňským Pavlem Šulcem.

Protože... Nevypadá to, že Sparta má správný plán. Zatímco ve středečním semifinále národního poháru si Plzeň na Letné ani neškrtla a zaslouženě vypadla, při okamžitě ligové odvetě to vypadalo úplně opačně. Jak chtějí sparťané nastolit rytmus, když ho během pár dní ztratí?

P.S. Samozřejmě dál existuje šance, že druhé místo Sparta vydoluje a v předkole si o Ligu mistrů zahraje, ale vsadili byste si na to? Zvlášť když ve zbylých čtyřech zápasech ještě musí do Edenu a do Ostravy.