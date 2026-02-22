Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Plzeň - Sparta, hosté bez Vindahla a s Mannsverkem v obraně

První z jarních fotbalových hitů elitních klubů: Viktoria Plzeň versus Sparta. Přiblíží se domácí soupeři na tři body, nebo naopak sparťané zarazí plzeňské snahy o útok na druhou příčku? Utkání 23. kola Chance ligy můžete od 18.30 sledovat v online reportáži.

Sparťanský kapitán Filip Panák svádí vzdušný souboj s plzeňským zadákem Samsonem Dwehem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Pro Viktorii je to zásadní zápas v boji o druhou příčku, nemá kam uhnout. Pokud by duel nezvládla a ztrácela devět bodů, těžko by už Spartu naháněla.

Sparťané zase potřebují, aby mezi týmy zůstal aspoň šestibodový rozdíl. Ale i remíza je pro ně málo v boji o titul se Slavií, která v sobotu přemohla Liberec a vede o osm bodů.

Plzeň v týdnu remizovala 2:2 v úvodním utkání play off Evropské ligy na Panathinaikosu Atény. Na rozdíl od duelu v Řecku má proti Spartě k dispozici důležitého stopera Krčíka i další lednové posily, které se nevešly na pohárovou soupisku Slončíka či Kadlece, který je překvapivě v základní sestavě. Ta vypadá takto: Wiegele – Kadlec, Krčík, Jemelka, Doski – Memič, Hrošovský, Červ, Ladra, Višinský – Vydra.

Sparťané jsou bez zraněné brankářské jedničky Vindahla i dalších marodů Uchenny či Sörensena, chybí i potrestaný Vydra. I proto na pozici stopera musí zaskakovat záložník Mannsverk. Sestava Sparty vypadá následovně: Surovčík – Ševínský, Mannsverk, Zelený – Sonne, Irving, Kairinen, Ryneš – Mercado, Rrahmani, Haraslín.

Viktoria doma Spartu pravidelně poráží, z posledních dvanácti zápasů vyhrála ve Štruncových sadech desetkrát.

Ale pozor: jediné dvě výhry hostů se staly za prvního působení trenéra Briana Priskeho. V listopadu 2022 tam sparťané začali obrat v lize, na jejímž konči slavili titul. A v květnu 2024 zde triumfovali ve finále poháru.

Chance Liga 2025/2026
22. 2. 2026 18:30
Plzeň : Sparta 0 : 0
()
23. kolo

24. kolo

Kompletní los

22. kolo

23. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 23 16 7 0 50:18 55
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
7. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
11. FK TepliceTeplice 23 6 7 10 23:29 25
12. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 4 8 11 29:47 20
14. FC Baník OstravaOstrava 23 4 7 12 16:28 19
15. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
16. FK Dukla PrahaDukla 23 2 9 12 14:34 15
Vypjatý večer v Edenu: fanoušek na hřišti, dohady i odvolané góly. Liberec cítil křivdu

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Libercem.

Těsná, ale o to důležitější výhra Slavie. A také od první do poslední minuty totální hrana. Ostré souboje, drsné střety i hmatatelná nervozita, která se v Edenu přelévala ze hřiště na střídačku a...

21. února 2026  23:17

City na dostřel Arsenalu. Souček s West Hamem bez gólů, ztratily Chelsea i Villa

Spokojení Erling Haaland s trenérem Pepem Guardiolou po vítězství Manchesteru...

Už jen dva body! Rozdíl mezi Arsenalem, lídrem fotbalové Premier League, a druhým Manchesterem City se opět snížil. Pronásledovatelé zvítězili ve 27. kole 2:1 nad Newcastlem díky dvěma gólům...

21. února 2026  23:03,  aktualizováno  23:06

