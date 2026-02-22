ONLINE: Plzeň - Sparta, hosté bez Vindahla a s Mannsverkem v obraně

Pro Viktorii je to zásadní zápas v boji o druhou příčku, nemá kam uhnout. Pokud by duel nezvládla a ztrácela devět bodů, těžko by už Spartu naháněla.
Sparťané zase potřebují, aby mezi týmy zůstal aspoň šestibodový rozdíl. Ale i remíza je pro ně málo v boji o titul se Slavií, která v sobotu přemohla Liberec a vede o osm bodů.
Plzeň v týdnu remizovala 2:2 v úvodním utkání play off Evropské ligy na Panathinaikosu Atény. Na rozdíl od duelu v Řecku má proti Spartě k dispozici důležitého stopera Krčíka i další lednové posily, které se nevešly na pohárovou soupisku Slončíka či Kadlece, který je překvapivě v základní sestavě. Ta vypadá takto: Wiegele – Kadlec, Krčík, Jemelka, Doski – Memič, Hrošovský, Červ, Ladra, Višinský – Vydra.
Sparťané jsou bez zraněné brankářské jedničky Vindahla i dalších marodů Uchenny či Sörensena, chybí i potrestaný Vydra. I proto na pozici stopera musí zaskakovat záložník Mannsverk. Sestava Sparty vypadá následovně: Surovčík – Ševínský, Mannsverk, Zelený – Sonne, Irving, Kairinen, Ryneš – Mercado, Rrahmani, Haraslín.
Viktoria doma Spartu pravidelně poráží, z posledních dvanácti zápasů vyhrála ve Štruncových sadech desetkrát.
Ale pozor: jediné dvě výhry hostů se staly za prvního působení trenéra Briana Priskeho. V listopadu 2022 tam sparťané začali obrat v lize, na jejímž konči slavili titul. A v květnu 2024 zde triumfovali ve finále poháru.