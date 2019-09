Ať jsou fanoušci pozitivní, přeje si Hašek. Spartu čeká šlágr v Plzni

„Budeme hrát na hranici možností, uděláme všechno, co bude v našich silách, abychom uspěli. Abychom utkání zvládli herně i výsledkově,“ sliboval v rozhovoru pro klubovou televizi sparťan Martin Hašek.

V týdnu gólem rozhodl pohárový duel v Jihlavě (2:1). Sparta postoupila do dalšího kola, což pro ni byla povinnost. Ulevilo se jí, jenže herně se dál trápí.

I když se sezona pomalu přelévá do druhé třetiny, fotbalová Sparta stále hledá tvář, o které zkraje svého angažmá hovořil trenér Václav Jílek.

Viktoria Plzeň - Sparta neděle 18.00, sudí Pechanec Předpokládané sestavy

Plzeň: Hruška - Řezník, Brabec, Hejda, Limberský - Kalvach, Procházka - Kopic, Hořava, Kovařík - Krmenčík. Sparta: Nita - Sáček, Kaya, Lischka, Hanousek - Frýdek (Hašek), Mandjeck - Hložek, Kanga, Plavšič - Kozák.

„Ale pořád je to Sparta, která má velmi kvalitní hráče. Čeká nás složitý zápas,“ varuje plzeňský Roman Procházka.



Když sparťané do Štruncových sadů dorazili naposledy, v polovině května to v nadstavbě byla jednoznačná záležitost. Hosté odjeli po bezduchém výkonu s výpraskem 0:4, největším v historii samostatné české ligy.

Zatímco tenkrát byl před vzájemným utkáním rozdíl mezi kluby v tabulce osmibodový, nyní ztrácí Sparta po deseti odehraných zápasech nové sezony už devět bodů. Zažívá jeden z nejhorších vstupů do sezony vůbec.

„Není to jednoduchá situace ani pro nás, ani pro fanoušky, kteří by rádi viděli svůj milovaný klub úplně jinde, než momentálně je,“ cítí Hašek. „Ale byli bychom rádi, kdyby nás dál podporovali, zůstali pozitivní a stáli za námi.“

Sparta neví, jestli v Plzni bude moct využít Tetteha, který sice dostal za vyloučení v Plzni dvouzápasový trest, ale v pátek se proti němu odvolal.

Na početné marodce zůstávají Costa, Dočkal, Drchal, Panák, Pulkrab, Zahustel, Krejčí a Kadlec, který jako jediný z kádru pamatuje poslední sparťanské vítězství v Plzni z roku 2011.



Domácím, kteří včetně středečního poháru v Hlučíně vyhráli posledních pět zápasů, by měl scházet pouze záložník Čermák. A jako kapitán by je měl do utkání vést obránce Jakub Brabec, sparťanský odchovanec.