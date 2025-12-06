Chance Liga 2025/2026

Hyský po výbuchu: Velká rána pro naše ambice, nebyli jsme dobře nastavení

Petr Fojtík
  20:16
Dva měsíce zpátky slavil v Uherském Hradišti vítězství svého týmu pod kotlem karvinských fanoušků, kteří skandovali, aby nikam neodcházel. Už jako trenér Plzně teď utržil Martin Hyský na stejném místě debakl 0:3 od posledního týmu Chance ligy.
Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání na Slovácku

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání na Slovácku | foto: ČTK

Slovácký záložník Michal Trávník probíhá s míčem okolo Lukáše Červa z Plzně.
Fotbalisté Slovácka se radují z gólu proti Plzni, trefil se Milan Petržela.
Plzeňský útočník Matěj Vydra (vlevo) v souboji s Milanem Rundičem ze Slovácka
Plzeňský záložník Lukáš Červ hlavičkuje přes Milana Petrželu ze Slovácka.
8 fotografií

„Zápasy se nedají absolutně srovnávat. Jiná situace, jiné týmy, jiné nastavení. Náš výkon je pro mě velké zklamání. Ani z části jsme nepodali takový, jaký umíme ukázat. Ze soupeře byla cítit mnohem větší energie,“ shrnul Hyský po nejvyšší plzeňské porážce podzimu.

Čím si vysvětlujete podprůměrný výkon?
Nastavením. Nebyli jsme na zápas dobře připravení mentálně. Věděli jsme, o co půjde, jak jsou domácí nastavení, jak hrají po příchodu nového trenéra, ale zřejmě jsme se do hlav hráčů nedostali natolik, aby zápas odjezdili a dali do něj správné emoce a energii. Bez toho to nejde. Základních věcí bylo málo, proto takový výkon a takový výsledek.

Pod všechny tři góly domácích se podepsal defenzivní specialista Daníček. Zaskočilo vás jeho nasazení na hrot?
Překvapilo nás to. Ale nechci mluvit o soupeřových hráčích. I když dal Daníček třetí gól, měli jsme ho pod kontrolou. Venca Jemelka na něj odehrál slušný zápas. Měli jsme problémy jindy.

Slovácko - Plzeň 3:0, sprcha pro favorita, proti bývalému klubu se trefil i Petržela

Tím největším je momentálně defenziva. Ze čtyř posledních kol jste dostali tucet branek. Co se děje?
Nebyli jsme dostatečně poctiví v návratech. Při prvním gólu jsme vyrobili velkou individuální chybu. Přihrávka od Floriana (gólman Wiegele) měla být prudší, aby ji Petržela nezachytil. Druhý gól jsme dostali z brejku. Strašně dlouho nám trvalo, než jsme dostali balon do boxu. Lehkovážná ztráta míče a domácí vyřešili rychlý kontr perfektně. A třetí branka byla vyústěním toho, jak jsme k utkání přistoupili. Chyběl nám důraz, větší nasazení v soubojích, lepších reakce na odražené balony. V tom bylo Slovácko mnohem lepší. Je to úplně jiné mužstvo než před třemi týdny. Hraje s jinou energií a dnes zvítězilo zaslouženě, k čemuž mu gratulujeme.

Bude kiks před první brankou stát Wiegeleho místo v sestavě?
O tom nechci mluvit, tohle se stává. Ale žádnou jinou velkou chybu jsem u něj dnes neviděl. Každopádně ta jedna byla fatální a ovlivnila utkání. Uvidíme. Máme dva zápasy a dva vyrovnané gólmany.

Trenér soupeře Roman Skuhravý řekl, že Plzeň přečetl. Co vy na to?
Přečetli jsme se navzájem. Z pohledu domácích tam nebylo nic, co by nás překvapilo. Bylo to o nastavení našich hráčů. Týmový výkon nebyl dobrý, Slovácko šlo za vítězstvím více. Nejvíce rozhodl první gól. Do té doby si žádnou jeho šanci nevybavuji, nemělo převahu. Naopak my jsme měli tři. Souaré šel sám na bránu, standardní situace Ladry, kterou Heča skvěle chytil, střela Vydry nad bránu. Neměli jsme správný hlad do vápna.

Plzeňský útočník Matěj Vydra (vlevo) v souboji s Milanem Rundičem ze Slovácka

Ve druhém poločase už jste neměli vůbec nic. Zklamalo vás to?
Hodně, vůbec jsem to nečekal. Věřil jsem, že i po špatném průběhu prvního poločasu mužstvo ukáže sílu, jenže jsme ji neukázali. Bylo jasné, že zápas ve druhém poločase rozhodne nejbližší branka, kterou dalo Slovácko. Nemohli jsme se dostat do zakončení. Domácí velmi dobře bránili. Přechodová fáze nám vázla, hráli jsme na hodně doteků, bylo to pomalé a byli jsme hodně nepřesní. Ztráceli jsme spoustu míčů, hodně jsme jich vyhodili. S takovým výkonem nemůžete uspět.

Co znamená nečekaná porážka v tabulce?
Je to velká rána pro naše ambice. V závěrečných dvou podzimních kolech jsme chtěli urvat všechny body, abychom se dotáhli a byli v lepší pozici pro jaro. Nestalo se. Teď je potřeba si to rozebrat, abychom ve čtvrtek v Aténách odehráli dobrý zápas a pak podzim zakončili doma s Duklou vítězně. Co bude v zimě, o tom se teď nechci bavit.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

18. kolo

19. kolo

Kompletní los

17. kolo

18. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
13. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
14. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
15. 1. FC SlováckoSlovácko 18 3 5 10 11:24 14
16. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
Zobrazit více
Sbalit

