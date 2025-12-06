Hyský po výbuchu: Velká rána pro naše ambice, nebyli jsme dobře nastavení

„Zápasy se nedají absolutně srovnávat. Jiná situace, jiné týmy, jiné nastavení. Náš výkon je pro mě velké zklamání. Ani z části jsme nepodali takový, jaký umíme ukázat. Ze soupeře byla cítit mnohem větší energie,“ shrnul Hyský po nejvyšší plzeňské porážce podzimu.
Čím si vysvětlujete podprůměrný výkon?
Nastavením. Nebyli jsme na zápas dobře připravení mentálně. Věděli jsme, o co půjde, jak jsou domácí nastavení, jak hrají po příchodu nového trenéra, ale zřejmě jsme se do hlav hráčů nedostali natolik, aby zápas odjezdili a dali do něj správné emoce a energii. Bez toho to nejde. Základních věcí bylo málo, proto takový výkon a takový výsledek.
Pod všechny tři góly domácích se podepsal defenzivní specialista Daníček. Zaskočilo vás jeho nasazení na hrot?
Překvapilo nás to. Ale nechci mluvit o soupeřových hráčích. I když dal Daníček třetí gól, měli jsme ho pod kontrolou. Venca Jemelka na něj odehrál slušný zápas. Měli jsme problémy jindy.
Tím největším je momentálně defenziva. Ze čtyř posledních kol jste dostali tucet branek. Co se děje?
Nebyli jsme dostatečně poctiví v návratech. Při prvním gólu jsme vyrobili velkou individuální chybu. Přihrávka od Floriana (gólman Wiegele) měla být prudší, aby ji Petržela nezachytil. Druhý gól jsme dostali z brejku. Strašně dlouho nám trvalo, než jsme dostali balon do boxu. Lehkovážná ztráta míče a domácí vyřešili rychlý kontr perfektně. A třetí branka byla vyústěním toho, jak jsme k utkání přistoupili. Chyběl nám důraz, větší nasazení v soubojích, lepších reakce na odražené balony. V tom bylo Slovácko mnohem lepší. Je to úplně jiné mužstvo než před třemi týdny. Hraje s jinou energií a dnes zvítězilo zaslouženě, k čemuž mu gratulujeme.
Bude kiks před první brankou stát Wiegeleho místo v sestavě?
O tom nechci mluvit, tohle se stává. Ale žádnou jinou velkou chybu jsem u něj dnes neviděl. Každopádně ta jedna byla fatální a ovlivnila utkání. Uvidíme. Máme dva zápasy a dva vyrovnané gólmany.
Trenér soupeře Roman Skuhravý řekl, že Plzeň přečetl. Co vy na to?
Přečetli jsme se navzájem. Z pohledu domácích tam nebylo nic, co by nás překvapilo. Bylo to o nastavení našich hráčů. Týmový výkon nebyl dobrý, Slovácko šlo za vítězstvím více. Nejvíce rozhodl první gól. Do té doby si žádnou jeho šanci nevybavuji, nemělo převahu. Naopak my jsme měli tři. Souaré šel sám na bránu, standardní situace Ladry, kterou Heča skvěle chytil, střela Vydry nad bránu. Neměli jsme správný hlad do vápna.
Ve druhém poločase už jste neměli vůbec nic. Zklamalo vás to?
Hodně, vůbec jsem to nečekal. Věřil jsem, že i po špatném průběhu prvního poločasu mužstvo ukáže sílu, jenže jsme ji neukázali. Bylo jasné, že zápas ve druhém poločase rozhodne nejbližší branka, kterou dalo Slovácko. Nemohli jsme se dostat do zakončení. Domácí velmi dobře bránili. Přechodová fáze nám vázla, hráli jsme na hodně doteků, bylo to pomalé a byli jsme hodně nepřesní. Ztráceli jsme spoustu míčů, hodně jsme jich vyhodili. S takovým výkonem nemůžete uspět.
Co znamená nečekaná porážka v tabulce?
Je to velká rána pro naše ambice. V závěrečných dvou podzimních kolech jsme chtěli urvat všechny body, abychom se dotáhli a byli v lepší pozici pro jaro. Nestalo se. Teď je potřeba si to rozebrat, abychom ve čtvrtek v Aténách odehráli dobrý zápas a pak podzim zakončili doma s Duklou vítězně. Co bude v zimě, o tom se teď nechci bavit.