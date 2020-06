Brabec: Nehráli jsme špatně, ale dohnaly nás podzimní ztráty. Třeba se Slavií

Situaci před klíčovým momentem neřešil ideálně. Propadl a nechal místo ve středu pole, odkud pak přišla osudná Ševčíkova střela. Mistrovská, dá se říct.

Jak vás bolí, když sledujete slávistickou radost z titulu?

Když se teď zpětně ohlížím, tak je hlavně škoda některých zápasů, které jsme promarnili na podzim. Třeba ten domácí právě proti Slavii. O titulu rozhodlo, že jsme důležitá utkání nezvládli. Bohužel jsme ztráceli i se slabšími, což se nám vymstilo. Teď jsme se snažili vybojovat ještě nějakou naději, ale nepovedlo se.

Jste spokojení aspoň s tím, jak dlouho jste se v boji o titul drželi? Po podzimu by to nikdo netipoval...

Určitý pokrok jsme udělali, to je jednoznačné. Musíme v tom pokračovat a navázat na ty lepší zápasy, které jsme odehráli. Nemyslím si, že proti Slavii jsme tentokrát předvedli nějaký špatný výkon. Spíš jsme se nedostávali do vyložených šancí.

Čemu přičítáte, že vás Slavia znovu přehrála?

Žádnou tutovou příležitost jsme za celých devadesát minut neměli. Ani Slavia si jich ale nijak hodně nevypracovala, bylo to hodně taktické. Čekali jsme na šanci, žádnou nám nedovolili.

Mohla už se na plzeňském týmu projevit únava? Zápasů je teď opravdu hodně...

Ne, pravidla jsou jasná. Věděli jsme, do čeho jdeme. Program je daný a řekl bych, že jsme si ho spíš užívali tím, jak se nám dařilo. Všichni si nějakým způsobem i plnili sen, trochu jsme se cítili jak v Anglii.

Máte ještě motivaci pro zbytek nadstavby? Umístění už je neměnné.

Jsme smutní, skončíme druzí. Ale vždycky leží na hřišti tři body, těmi zápasy se budeme připravovat na další sezonu.