Plzeňská černá série se Slavií? Když ji utne, na ligu to může mít zásadní vliv

Konkrétně tři a půl roku. Tenkrát v únoru 2019 Plzeň potřebovala Slavii přibrzdit v úprku za titulem. Díky výhře 2:0, kterou zařídili Chorý s Beauguelem, stáhla manko na tři body, které se však brzy zase rozrostlo až na devět.

Slavia své snažení nakonec v pohodě zvládla a získala první zlato pod trenérem Jindřichem Trpišovským.

„Plzeň hrála velmi dobře, organizovaně, dostupovala hráče, byla strašně agresivní v osobních soubojích. Končili jsme na zemi a soupeř vyvážel balon nahoru. Největší rozdíl byl v nasazení a vítězných soubojích: ať už na zemi, tak hlavně ve vzduchu, těchto soubojů jsme prohráli snad devadesát procent,“ říkal tenkrát slávistický kouč.

Plzeň versus Slavia posledních deset vzájemných zápasů květen 2019

Slavia-Plzeň 3:1, vítězové tři kola před koncem získali pětibodový náskok říjen 2019

Plzeň - Slavia 0:1, po pěti letech vyhrál hostující tým červen 2020

Slavia - Plzeň 0:0, Slavia si v závěru základní části udržela osmibodový náskok červen 2020

Slavia - Plzeň 1:0, druhé kolo nadstavby definitivně rozhodlo o titulu prosinec 2020

Plzeň - Slavia 0:1, hrálo se v předvečer Štědrého dne, rozhodl Stanciu květen 2021

Slavia - Plzeň 5:1, exhibice, Slavia stvrdila třetí titul za sebou květen 2021

Plzeň -Slavia 0:1, finále poháru rozhodl Sima říjen 2021

Slavia - Plzeň 2:0, tři vyloučení hosté a Krmenčíkova oslava duben 2022

Plzeň - Slavia 1:1, Plzeň udržela jednobodový náskok v čele květen 2022

Slavia - Plzeň 1:1, penalty v poslední minutě, Plzeň udržela dvoubodový náskok v čele

Od té doby už lamentovat nemusel, porážku v zápasech proti Plzni nezažil. Slavia z posledních deseti duelů sedm vyhrála a tři skončily remízou, z toho poslední dva 1:1 v jarní části.

„V minulé sezoně byly zápasy s Plzní extrémně složité. Tým mají pořád stejný, přes léto ho doplnili o spoustu hráčů. Pracují na jejich herním stylu, myslím, že jsou ještě výš než v minulé sezoně. Hrozně těžko se jim dávají góly, je to tým, který nemá moc slabin, i proto zápasy zvládají. Myslím si, že to bude hodně podobné poslednímu utkání u nich,“ vzpomínal Trpišovský.

Kouč se ohlíží za dubnovým utkáním ve Štruncových sadech, Slavia držela míč, byla aktivní, krátce po půli šla díky Lingrovi do vedení. Poté ji však domácí zatlačili a v 74. minutě vyrovnal Chorý, což Plzni stačilo k tomu, aby v tabulce mezi oběma týmy byl dál rozdíl jednoho bodu.

Do nadstavby však vstupovala s těsným náskokem Slavia, v úvodním duelu podlehla Hradci Králové a Plzeň ji zase přeskočila.

Následně došlo na vzájemný duel v Edenu, který po dvou penaltách na každé straně v samém závěru znovu skončil 1:1. Ten výsledek vyhovoval Plzni, která tři kola před koncem sezony zůstala první a Slavii už před sebe nepustila.

Byla mistrem v ročníku, v němž svého konkurenta ani v jednom ze tří utkání neporazila.

Když se v minulé sezoně potkaly oba týmy poprvé, loni v říjnu Slavia zvítězila 2:0 a Plzeň dohrávala bez tří vyloučených. V úvodu dostal červenou kartu za faul Řezník, po hodině hry dal Lingr gól, v 81. minutě sudí Franěk vyloučil Pernicu a po něm ještě Mosqueru. Poté ještě slávistickou výhru druhým gólem stvrdil Krmenčík.

Bláznivou oslavou a poté ještě výroky před fanoušky naštval celou Plzeň, kde léta hrával. Slávistický asistent Řehák platil čtyřicet tisíc korun pokuty za vulgární nadávky, které adresoval Mosquerovi. Kolumbijský záložník Řeháka obvinil z rasismu, ale to komise neprokázala.

Je to také poslední plzeňská porážka proti českému týmu.

Od roku 2014, kdy v lize naposledy triumfovala Sparta, vyhrávaly soutěž buď Plzeň, nebo Slavia. Každý se radoval čtyřikrát.

Tím, že se mezi sebou léta perou o titul, mezi Plzní a Slavií započala obrovská rivalita. Vzájemná utkání jsou plná nenávisti mezi všemi aktéry. I proto poslední jarní duely krotili polští sudí, protože ti čeští by horké hlavy sotva zchladili.

Polský sudí Bartosz Frankowski čelí vyčítavým pohledům plzeňského brankáře Jindřicha Staňka a kapitána Lukáše Hejdy v zápase na Slavii.

Během posledního utkání se neovládl ani plzeňský majitel Šádek a po gólu na 1:1, což bylo v boji o titul naprosto zásadní, ze hřiště směrem na hlavní tribunu vztyčil prostředníček.

V neděli se zase hraje o první místo, Slavia je před Plzní díky lepšímu skóre. Vítěz souboje získá výhodu, protože oba týmy s ostatními protivníky příliš neztrácejí. Pokud by to byla Plzeň, může to být pro další vývoj sezony naprosto zásadní, má totiž ještě odložený duel s Brnem k dobru.

Poslední výhra Plzně únor 2019

Plzeň - Slavia 2:0, pět hráčů, kteří se podíleli na poslední výhře Plzně nad Slavií už ukončilo profesionální kariéru: Hruška, Limberský, Hubník, Hořava, Bakoš. Dále Kayamba, Petržela, Procházka, Hrošovský, Kovařík a Beauguel už působí jinde. Zůstali jen Havel, Pernica a Chorý.

„Hodně důležitý bude první gól. My budeme hledat cesty, jak se do nich dostat. Víme, jaké mají silné stránky. Víme, že nebudeme mít zase tolik šancí a potřebujeme být efektivní,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Právě úspěšné výsledky proti Plzni v ročníku 2019/2020 byly pro Slavii základem k druhému prvenství pod Trpišovským, Slavia vyhrála dva ze tří duelů 1:0, jeden skončil bez branek.

V nadcházející sezoně Plzeň o nejvyšší příčky nebojovala, se Slavií prohrála oba ligové duely, v Edenu dokonce 1:5, čímž domácí stvrdili titul. Pár dní poté se oba týmy střetly ještě v Plzni ve finále poháru a z vítězství 1:0 se radovali opět slávisté.

Plzeň tenkrát jen krátce po debaklu sehrála vyrovnanou partii a možná právě na tom výkonu vystavila základ pro následující ročník, v němž překvapivě přetrhla tříleté kralování Slavie.

Při pohledu na úvodních osm kol se zdá, že i letos bude boj o titul záležitostí právě jen dvou klubů.

Jhon Mosquera (vpravo) z Plzně padá po souboji s Alexanderem Bahem ze Slavie.

„Plzeň hraje Champions League, takže se na ni díváme. Kdybychom si půjčili nějaké hráče na hostování z Barcelony a Interu Milán, možná bychom nějaký recept našli,“ narážel Trpišovský s úsměvem na prohry Plzně minulý týden v Barceloně (1:5) a v úterý s Interem (0:2).

„Hráči Plzně jsou naturelem defenzivně ladění, týmoví a zodpovědní. Mají gólmana ve skvělé formě. Víme, jaký mají styl, ten se nemění. Nebude to jednoduché, to ale nejsou žádné zápasy s týmy z top trojky, které rozhodují,“ zdůraznil slávistický kouč.

„Domácí prostředí je naše výhoda,“ prohlásil plzeňský asistent Pavel Horváth.