Šádek: Chceme honit kluky z Prahy. Chorý se se mnou zapomněl rozloučit

PŘESTUPY

Florian Wiegele (Leoben, 23 let, brankář)

Cory Séne (Lafnitz, 23 let, obránce)

Tom Slončík (Zlín, 19 let, záložník)

Christophe Kabongo (Podbrezová, 20 let, útočník)

Daniel Vašulín (Hradec Králové, 26 let, útočník)

Ricardinho (Levski Sofie, 23 let, útočník)

NÁVRATY Z HOSTOVÁNÍ

Václav Míka (Chrudim, 24 let, obránce)

Alexander Sojka (Táborsko, 21 let, záložník)

ODCHOVANCI V ÁČKU

Matyáš Šilhavý (17 let, brankář)

Ondřej Deml (19 let, záložník)

Jiří Panoš (16 let, záložník)