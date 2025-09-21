Chance Liga 2025/2026

Plzeň podala protest: Preciado neměl být na hřišti, červenou zasloužil i Mercado

18:30
  18:30
Viktoria Plzeň podala protest proti výkonu rozhodčích v sobotním šlágru 9. kola první fotbalové ligy na hřišti pražské Sparty, kde prohrála 1:2. Klub zpochybňuje čtyři situace, informoval o nich na svém webu. Západočeši podali už třetí protest v této sezoně nejvyšší soutěže.
První moment, který se Plzni na Letné nelíbil, nastal v 37. minutě. Domácí záložník Ángelo Preciado upadl v pokutovém území hostů, podle Viktorie jednoznačně simuloval. „V době jeho pádu byl náš nejbližší hráč vzdálen nejméně půl metru, a tudíž nemohl mít na jeho pád žádný vliv. Situace tedy jednoznačně nesplňovala podmínky pro nařízení pokutového kopu a je jasným příkladem úmyslného uvedení rozhodčího v omyl s cílem získat neoprávněnou výhodu. Taxativně měla být udělena žlutá karta,“ uvedla Plzeň.

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Klub také soudí, že ekvádorský reprezentant měl být v 42. minutě vyloučen po zákroku na Karla Spáčila. Jeho faul považuje Viktoria za jasný příklad surové hry. Preciado dostal žlutou kartu, podle Plzně ale měla přijít intervence videorozhodčího a červená karta.

„Preciado ve výskoku s plně nataženou nohou zasáhl podrážkou (kolíky) Karla Spáčila do oblasti nad kotníkem. Náš hráč přitom stál na zemi, odkopával míč a druhou nohu měl ve vzduchu v přirozené herní poloze. Naopak faulující hráč vůbec netrefil míč a jeho zákrok byl veden s vysokou intenzitou a použitím nadměrné síly,“ uvedla Viktoria.

Sparťanští fotbalisté John Mercado a Angelo Preciado (vpravo) slaví vyrovnávací gól v utkání proti Plzni.

Klub se rovněž domnívá, že vyloučen mohl být v 49. minutě i sparťan John Mercado po úderu loktem do obličeje Jana Palusky. „Ten musel být následně ošetřen kvůli mírnému otřesu a krvácení z nosu. Zde mělo, dle našeho názoru, dojít k udělení červené karty, případně minimálně žluté karty,“ uvedla Plzeň.

Souhlasí s tím, že Sparta kopala penaltu poté, co kapitán hostů Matěj Vydra v 74. minutě fauloval ve vápně Preciada. S červenou kartou pro svého stěžejního hráče se už ale neztotožnila. „Z našeho pohledu se nejednalo o surovou hru za použití nepřiměřené síly a ani o zmaření zjevné brankové příležitosti. Matěji Vydrovi tedy neměla být udělena červená karta. Následnou intervenci VAR a udělení červené karty považujeme za pochybení hlavního rozhodčího i týmu VAR.“

Červená pro Vydru? Jasná, řekl expert. Plzeňský kouč Koubek nesouhlasil

Plzni také vadí, že Preciado už měl být podle ní dávno vyloučený. „Rozhodující moment zápasu nastal kvůli správně nařízenému pokutovému kopu. Nicméně faulovaný hráč Preciado už dle našeho názoru v tu dobu dávno neměl být na hrací ploše a měl být vyloučený již v průběhu prvního poločasu. Tato skutečnost ovlivnila vývoj celého duelu,“ řekl mluvčí klubu Václav Hanzlík.

V úvodu sezony podalo protest proti verdiktům sudích už pět ligových klubů. Kromě Plzně si stěžovaly i Pardubice, Bohemians 1905, Olomouc a Ostrava.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. SK Slavia PrahaSlavia 9 6 3 0 19:7 21
3. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 4 1 3 7:8 13
8. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 9 3 3 3 12:11 12
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
11. FK Dukla PrahaDukla 9 1 4 4 7:12 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
14. FC Baník OstravaOstrava 7 1 2 4 5:8 5
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
21. září 2025  18:13,  aktualizováno  18:35

