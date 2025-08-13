Změní fotbalová Plzeň majitele? O koupi údajně jedná nejbohatší Čech

Šádek je sice navenek plzeňským šéfem, od roku 2023 mu však patří pouze 25 procent klubu.
Většinovými vlastníky jsou švýcarský byznysmen Martin Dellenbach a rakouský podnikatel Raphael Landthaler, kteří klub od Šádka převzali. Teď ale Plzeň možná během krátké doby podruhé změní majitele.
„Ano, vyjednávají,“ citoval ekonomický deník e15, který spekulaci přinesl, zdroj blízký Strnadovi. „Až to bude aktuální, určitě se vám ozvu,“ doplnil Šádek.
Šádek si při prodeji nechal ve smlouvě klauzuli o zpětném odkupu akcií, které před dvěma lety prodával za 250 milionů korun. Viktorii přitom tehdy hrozil bankrot, Šádek si prý půjčil zhruba 150 milionů a díky sportovním výsledkům, zejména postupu do Ligy mistrů, se klub z obtížné situace dostal.
O prodeji Plzně se mluví dlouhodobě. Začátkem roku se objevily spekulace, že by ji mohla koupit investiční společnost Kaprain miliardáře Karla Pražáka, který vlastní i hokejovou Spartu.
Nakonec to však možná bude Strnad. Ten se v loňském roce umístil mezi nejbohatšími Čechy na osmém místě, podle letošního žebříčku Bloomberg Billionaires Index je dokonce vůbec nejbohatším člověkem ve Východní Evropě.
S majetkem 17,1 miliardy korun přeskočil i Renátu Kellnerovou. Hodnota skupiny CSG, která vyrábí především dělostřeleckou munici a obrněná vozidla, se podle Bloombergu za poslední dva roky ztrojnásobila.
Přidá Strnad do svého portfolia i Plzeň?
Ta by nebyla jediným českým klubem, který v poslední době změnil majitele. Všechno odstartoval prodej Slavie do rukou Pavla Tykače v zimě 2023, hned v létě následujícího roku pak Ondřej Kania koupil Slovan Liberec.
Nejvíce změn se pak událo v letošním roce. Duklu převzal investor Matěj Turek, olomouckou Sigmu nově vede společnost Sigma Sport a Teplice zase patří pod společnost Acolade miliardáře Milana Kratiny. A o prodeji nadále jedná Hradec Králové.