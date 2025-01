Plzeň ve Španělsku remizovala s Paderbornem, vyzkoušela dvě jedenáctky

Plzeňský trenér Miroslav Koubek rozdělil tým na dvě jedenáctky, z nichž každá odehrála po jednom poločase. Po změně stran se dostaly na trávník i obě zimní posily Amar Memič a Mechas Doski, kteří nastoupili na pozici halfbeků. Poprvé po zranění nastoupil i uzdravený záložník Matěj Valenta, reprezentační středopolař Lukáš Červ se z osobních důvodů připojí k mužstvu až v pátek.

Viktoria byla aktivnější a v 21. minutě otevřela skóre, když Jemelkův dlouhý pas za obranu zužitkoval Vydra. Za sedm minut srovnal kapitán Paderbornu Obermair. V 35. minutě po Souarého centru ze strany poslal na zadní tyči Západočechy znovu do vedení Vašulín, soupeř nicméně za čtyři minuty po rychle vhozeném autu a brejku srovnal. V druhé půli Koubkovi svěřenci neproměnili několik šancí.

„Myslím, že zápas splnil účel, který jsme chtěli. Bylo to rozdělené na dvě jedenáctky. Ze začátku vždy klukům trvalo, než se rozdýchali. Bylo tady velké sluníčko, kluci na to úplně nebyli zvyklí,“ řekl v nahrávce pro média asistent trenéra Viktorie Jan Trousil.

„Prvních 20 minut jsme se trochu hledali, ale potom jsme začali hrozit. Šli jsme do vedení, ale soupeř nám do poločasu vždy jednoduše vyrovnal. Do druhé půlky vstoupili kluci dobře, byli aktivní. Výsledek úplně nehraje roli, jsme spokojení s tím, jak to kluci odpracovali. Víme, na čem pracovat. Máme tady před sebou ještě nějakých sedm dní, počasí nám tady zatím přeje,“ dodal Koubkův spolupracovník.

Viktoria odehraje na kempu ve Španělsku ještě dva přípravné zápasy. V neděli ji čeká souboj s Piastem Gliwice a příští čtvrtek generálka na jarní část sezony proti AIK Stockholm. O týden později Západočeši přivítají v předposledním kole ligové fáze Evropské ligy Anderlecht Brusel.