Dva góly na úvod přípravy. Kabongo tuší: Jestli se mám v Plzni prosadit, tak teď

„Matěj je velký hráč, ke kterému vzhlížím. Jeho kariéra mluví za vše, je to výborný fotbalista a hraje se s ním skvěle. Jako správný kapitán řídí mužstvo na hřišti i mimo něj. Jsem strašně rád, že s ním tady mohu být,“ líčil dvaadvacetiletý Kabongo po plzeňské výhře 4:2.
Je znát, jak ho posílilo jarní hostování v Mladé Boleslavi. Český mladík s konžskými a ruskými kořeny přišel do Plzně v létě 2024, jenže hned v úvodu sezony si vážně poranil koleno a celý rok promarodil.
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Loni na podzim sice za Viktorii zasáhl do dvanácti utkání, ale v nabitém kádru si pevné místo nenašel. Až přesun z Plzně ho nakopl, v Mladé Boleslavi nastupoval pravidelně, připsal si čtyři góly a jednu asistenci. Nakonec až do poslední chvíle bojoval o konečnou nominaci na mistrovství světa, přišel o ni při posledním zužování kádru.
Cítíte, že teď přichází ten správný čas prosadit se v Plzni?
Motivaci mám velkou, obrovskou. V každém týmu se snažím být nejlepší. Ne kvůli sobě, ale abych právě co nejvíc pomohl týmu. A dal impuls trenérovi, aby mi věřil a v uvozovkách mě hrál. Tréninky v Plzni jsou zatím super, s většinou kluků se už znám, naskočil jsem do starých kolejí.
Po operaci jste si prošel těžkým obdobím, vracíte se teď do ideální formy?
Všichni vědí, že vracet se po přetržených křížových vazech je strašně těžké. Zažil jsem si to na vlastní kůži, je to extrémně náročné, půl roku jsem se cítil špatně. Strašně mi pomohlo hostování v Mladé Boleslavi. Za to jsem hrozně vděčný. Jak Adolfu Šádkovi, že to vyšlo, tak Mladé Boleslavi. Cítím, že jsem možná ještě lepší než před tím zraněním. Vnímám to tak, že jestli je čas prosadit se v Plzni, tak teď. Budu se snažit ukázat to nejlepší, co umím.
V Mladé Boleslavi vám nejvíce pomohla důvěra trenéra Aleše Majera?
Ano, on mi hrozně pomohl. Je to výborný člověk. Pro hráče je strašně důležité, aby trenér byl lidský. A pan Majer je nejvíc lidský trenér, kterého jsem kdy měl. Pomohl mi psychicky, důvěřoval mi, nechal mě hrát.
A sebedůvěra rostla.
Právě v tom mi nejvíc pomohl. První zápasy nebyly moje výkony ideální, ale on mi dál věřil. Hrál jsem furt, pak už jsem se dostal do pohody a dobré formy. Doufám, že na to navážu v Plzni.
První přípravný zápas, hned dva góly. To je ideální začátek, ne?
Hlavní je, že jsme to ve druhé půli otočili a vyhráli jako tým. Jsem rád, že jsem tomu pomohl dvěma góly a ještě asistencí. A že nám to v tom hrozném vedru vyšlo.
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Byly podmínky hodně náročné?
Strašný, fakt hrozný. Všechna čest klukům, co to zvládají na mistrovství světa. Jestli je tam takhle, no tak ty vole...
Vedro už panuje pár dnů, máte tomu trošku uzpůsobené i tréninky?
Ono to v týdnu ještě nebylo tak hrozné jako dnes. A tréninky se zvládají dobře, tam si dáme pauzu na pití, cvičení jsou kratší. Tenhle zápas byl ale fakt náročný, i když jsme ho odehráli na dvě jedenáctky.
Systém, který preferuje trenér Martin Hyský, vám sedí?
Trenér má dobrý styl. A myslím, že já dokážu hrát nalevo i na hrotu, je mi to v podstatě jedno. Budu se snažit co nejvíc.
Byl jste jeden ze tří posledních hráčů, kteří vypadli z nominace na mistrovství světa. Jak dlouho bolelo, že jste přišel o takovou šanci?
Já byl strašně vděčný už za to, že jsem dostal pozvánku na poslední reprezentační sraz. Vůbec jsem to nečekal. Byla to pro mě extrémně cenná zkušenost. Takže jsem s vyřazením byl vcelku v pohodě. Samozřejmě, každý fotbalista chce hrát na mistrovství světa a ukázat, že na to má. Ale vzal jsem to. S panem Koubkem se známe, vysvětlili jsme si to, byl jsem v klidu.