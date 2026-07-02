Za Hyským míří i Boháč. Plzeň si v Karviné ukázala na nadějného záložníka

Bývalý český mládežnický reprezentant prožil poslední čtyři sezony v Karviné, s níž letos v květnu vyhrál domácí pohár, což je největší úspěch v klubové historii. Stalo se tak předtím, než Slezany kvůli ovlivňování zápasů vyloučila etická komise Fotbalové asociace ČR z první ligy. Odvolání proti trestu klub nakonec stáhl a bude hrát druhou nejvyšší soutěž.
Boháč nastupuje především jako střední záložník, v minulosti ale působil i na postu stopera. Z Karviné se zná s trenérem Viktorie Martinem Hyským.
„Sebastian Boháč je velmi talentovaný a univerzální hráč, který je schopný nastoupit jak v záloze, tak i v obraně. Máme na něj skvělé reference, navíc jej dobře zná i náš trenér Martin Hyský. Jsme rádi, že se vše podařilo uzavřít ještě před odjezdem na herní kemp do Westendorfu,“ uvedl sportovní ředitel Plzně Martin Vozábal.
Boháč si přestupu k šestinásobným českým mistrům cení. „O něčem takovém jsem vždycky snil. Přicházím do velkého klubu s nejvyššími ambicemi, který pravidelně hraje evropské poháry. Je to pro mě skvělá motivace, budu se chtít každým dnem zlepšovat a ukázat, co ve mně je,“ řekl Boháč.
V nejvyšší soutěži odehrál 69 utkání a zaznamenal dva góly. Debut si připsal v dresu Ostravy v květnu 2022 a byl to jeho jediný ligový start za Baník. Shodou okolností se tak stalo v Plzni, která už v té době měla jistý zatím poslední titul v klubové historii.
„Mám to v hlavě, moc dobře si na ten zápas vzpomínám. Byl jsem strašně nervózní, přeci jen jsem hrál poprvé ligu. A Viktorka slavila se svými fanoušky titul. Samozřejmě bych se vůbec nezlobil, kdybych to tady mohl zažít v opačné roli. Fanoušci jsou tady skvělí, těším se na ně. A zase mám o motivaci navíc,“ prohlásil Boháč.