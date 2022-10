Čtyři dny odpočinku stačí, říká Horváth. Sestava na Jablonec je nejistá

Vynuceně střídali obránci Havel s Jemelkou i záložník Kopic.

„Šrámů po Bayernu bylo dost. Ale kluci mají ještě dostatek času a uvidíme, jak na tom budou bezprostředně před zápasem,“ jen naznačil Pavel Horváth, asistent hlavního trenéra Viktorie Michala Bílka.

Jaký očekáváte souboj?

Jablonec v týdnu vypadl z domácího poháru s Vyškovem. To se prostě stává, je to fotbal. Teď ho čeká zápas proti nám, je to pro něj určitě veliká motivace. My se opět musíme srovnat s přechodem z Ligy mistrů na českou soutěž.

Bude to pro vás o to složitější, že Jablonec chce odčinit překvapivé vyřazení z MOL cupu?

V Jablonci to nikdy nebývají jednoduché zápasy. A obzvlášť, když soupeř hraje o hodně. Uvidíme, v jaké nastoupí sestavě, také oni mají nějaké problémy, zraněni byli třeba Kratochvíl s Martincem.

Stačí hráčům čtyři dny odpočinku mezi zápasy?

Tři dny by byly trošku problém, když se zápasy takhle kupí, ale čtyři jsou dostatečné. Věřím, že kluci měli dostatek času na regeneraci a pojedeme do Jablonce plní sil.

V říjnu na severu Čech bývá občas složitější terén. Připravujete se i na tohle?

Bývá to tam samozřejmě někdy specifické, ale trávníkáři v Jablonci mají dost zkušeností. Zatím nemrzne, myslím, že hřiště bude připravené super.

Kudy tedy pro Plzeň povede cesta ke třem bodům?

Především ve správném nastavení v hlavě. Hráči nesmí podcenit vůbec nic. Od přípravy, rozcvičky, přes samotný úvod utkání, pak se to těžko honí. Jablonec sice nezáří, ale stále má kvalitní hráče a bude to těžký soupeř.