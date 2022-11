Do Plzně přijede Sparta. Vždycky to má obrovský náboj, těší se Horváth

V 18 hodin nastoupí v Doosan Areně ve 14. kole nejvyšší soutěže proti pražské Spartě a pokud by ho zvládla podobně, jako zářijový šlágr se Slavií (3:0), její náskok v tabulce na rivala z Letné by narostl už na propastných patnáct bodů.

„Jsme si vědomi toho, že pokud se nám povede uspět, budeme mít před Spartou veliký odstup. Ale v opačném případě, pokud zápas ztratíme, dáme Spartě velkou energii do dalších bojů. Je to důležitý souboj. A je to Sparta, proti ní to má vždycky obrovský náboj,“ říká Pavel Horváth, asistent hlavního kouče Viktorie Michala Bílka.

Berete tenhle duel jako další vrchol podzimní části sezony?

Jednoznačně. Sparta je proti nám v těžké situaci. Prohrála derby, další víkend měla odložený duel se Slováckem, takže má za sebou dva týdny bez soutěžního utkání. Na druhou stranu, možná bude díky tomu malinko odpočatější. Pro nás je to nicméně v náročném programu další podzimní vrchol a všichni se na něj těšíme.

Ve středu jste dokázali sehrát povedený duel proti Barceloně při loučení s Ligou mistrů, ve druhé půli jste jí vstřelili dva góly. Dá se tahle euforie přenést i do sobotního utkání?

Podobné to bylo také po Bayernu. Ano, bavíme se o tom pořád dokola. V Lize mistrů hráči získali zkušenosti, které se nikde koupit nedají. My je zažili a teď je potřeba, abychom je v průběhu takových těžkých ligových zápasů vytáhli z hlav a těžili z nich.

12 bodů dělí momentálně v tabulce Fortuna ligy vedoucí Viktorii a třetí Spartu. 11 let (naposledy v srpnu 2011) Sparta ve Štruncových sadech nezískala tři body.

Kteří hráči Sparty znamenají pro Plzeň stav nejvyšší pohotovosti?

Pokud bude hrát Krejčí, tak mu musíme věnovat velkou pozornost. Je rozdílový hráč, Spartu jednoznačně táhne. Pokud by z nějakých důvodů nehrál, nebezpeční jsou oba útočníci, Čvančara s Kuchtou. Jsou nebezpeční, dovedou střílet góly.

Jak vypadá zdravotní stav ve vaší kabině?

Hráči, kteří byli připravení na Barcelonu, jsou nachystaní i na Spartu.

Myslíte i na to, že můžete protáhnout ligovou sérii bez porážky, která činí již 35 zápasů v řadě?

Bereme to pořád stejně. Je před námi další těžké utkání. Musíme být důrazní a dělat na hřišti věci, které dělat máme. Pokud to budeme plnit, můžeme být úspěšní.

Do konce podzimní části vás čekají ještě tři utkání, proti Spartě i příští středu v dohrávce s Brnem hrajete na domácím stadionu. Je to výhoda?

Výhoda to v nabitém kalendáři jednoznačně je, i vzhledem k cestování. V každém zápase jde o tři body a každý soupeř má svoji kvalitu. A my jich chceme získat co nejvíce.