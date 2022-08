Minule s Hradcem? Hezké vzpomínky. Teď to nebude snadné, upozorňuje Horváth

V prvním kole Hradec porazil Slavii. Je to pro vás zdvižený prst?

Hradec nám svými výsledky a hrou předvádí, že bychom si na něj měli dát pozor. Hraje nepříjemný fotbal, každé utkání odmakal na sto procent. Rozhodně to nebude jednoduchý zápas.

Hradec Králové - Plzeň v sobotu od 19 hodin ONLINE

Zápas v Mladé Boleslavi je vložen mezi třetí a čtvrté předkolo Ligy mistrů. Jak těžké je transformovat se z Evropy na nejvyšší soutěž?

Všichni v týmu cítíme, že máme dobře nakročeno v poháru. Liga je samozřejmě úplně jiná soutěž. My bychom chtěli i v letošní sezoně bojovat o nejvyšší příčky. K tomu patří i to, že musíme přepínat mezi soutěžemi. V Teplicích se nám to nepovedlo a body jsme tam ztratili. Z Hradce budeme chtít přivézt všechny.

Ve čtvrtek jste přivedli dvě nové posily Václava Jemelku a Erika Jirku. Počítáte s nimi už do zápasu proti Hradci?

Určitě s nimi počítáme. Uvidíme v jakém rozsahu minut se na hřišti objeví. Pro nás všechny, jak hráče, tak trenéry, by bylo lepší, aby kluci do zápasu naskočili. Bude záležet na tom, jak bude utkání vypadat.

Na poslední vzájemný zápas s Hradcem se určitě hezky vzpomíná. Pojedete tam s lepším pocitem než třeba do Teplic?

Poslední utkání, které jsme s Hradcem Králové odehráli, si budeme pamatovat do konce života. Díky němu jsme se stali mistry. To se ale stalo v minulé sezoně. Hradec vstoupil do aktuální sezony vítězstvím nad Slavií, se Slováckem sice prohrál, ale celý druhý poločas hrál jen v deseti. Čeká nás těžký zápas.

Přece jenom utkání je hodně. Plánujete i tentokrát pozměnit sestavu?

Znovu se nabízí trochu zarotovat sestavou. Program je nabitý a v předchozích zápasech jsme pár změn udělali. Rozhodovat se budeme v den zápasu.