Bez Buchy i Tamma. Plzni na soustředění bude chybět také nemocný gólman Baier

Pětadvacetiletý Bucha byl donedávna plzeňskou oporou, v závěru podzimu však párkrát zůstal mezi náhradníky.

A když Plzeň v lednu přivedla Lukáše Červa s Matějem Valentou, dalo se čekat, že přetlak ve středu pole se bude řešit. Buchův blížící se odchod do Cincinnati je toho výsledkem.

V sobotu už do přípravného duelu proti druholigové Dukle (1:0) nenastoupil. V předchozích dvou lednových zápasech zdolala Plzeň divizní Doubravku (11:0) a druholigovou Viktorii Žižkov (2:0).

Zápasy Plzně ve Španělsku 25. ledna: Plzeň - Ferencváros (15.30) 28. ledna: Plzeň - Krivbas (16.00) 1. února: Plzeň - Aarhus (15.00)

V pondělí dopoledne ještě trénovali plzeňští fotbalisté ve Štruncových sadech. Poté autobusem cestovali do Norimberku, odkud odletěli do Alicante. Poté se přesunuli do nedalekého Benidormu, kde během jedenáctidenního soustředění odehrají tři přípravné zápasy – s Ferencvárosem, Krivbasem a Aarhusem.

K dispozici budou i Jan Sýkora, Tomáš Chorý a Erik Jirka, kteří měli v minulých dnech tréninková omezení.

Naopak do kádru se nevešel Alex Tamm. „Sice během tréninků i přípravných zápasů ukázal své kvality a odvedl výbornou práci, za což mu chceme poděkovat. Nicméně v tuto chvíli jsme se rozhodli ho neangažovat. Vzhledem k velké konkurenci by neměl potřebné herní vytížení,“ vysvětlil sportovní ředitel klubu Daniel Kolář.

Doma zůstal Rafiu Durosinmi, který pokračuje v rekonvalescenci po operaci kolene. „Má i nadále individuální program a vzhledem k tomu, že se zatím nezapojil do tréninku s týmem, bude lepší, když zůstane doma a bude naplno využívat zázemí a servis na našem stadionu,“ podotkl Kolář.

Onemocnění nepustilo na soustředění ani devatenáctiletého gólmana Viktora Baiera, jenž po odchodu reprezentačního brankáře Jindřicha Staňka do Slavie bojuje s Martinem Jedličkou o pozici jedničky. Do Španělska může dorazit později.