Jak se rodí nová Plzeň? Hyského inspirují trenérští mágové, kteří nevyčkávají

Trenér Martin Hyský při své premiéře na lavičce Plzně

Jiří Čihák
  12:00
Dost toho ve svém vymezeném území před střídačkou nachodil. Co chvíli hlasitě zahvízdal na prsty, aby ho hráči vnímali. Při každém delším přerušení si volal jednoho po druhém k lajně a na magnetické tabuli ukazoval, kde se mají pohybovat, koho napadat, jak hrát. Změn je spoustu, ale času šeredně málo.

Přitom když si Martin Hyský, nový trenér Plzně, před sobotním výkopem v Ďolíčku dopnul černou teplákovku až ke krku, ve svítivě bílých teniskách se zpříma narovnal a první minuty sledoval takřka nehybně s rukama za zády. Zdálo se, že je při své premiéře na plzeňské lavičce docela v klidu.

Omyl!

„Pokaždé jsem nervózní. A před takovým zápasem, prvním v novém klubu, to platilo obzvlášť,“ ulevil si po těžce vydřené a ne zrovna přesvědčivé výhře 1:0 nad Bohemians, kterou brzkou trefou zařídil Rafiu Durosinmi.

Nejsem naivní a vím, že se ode mě čekají výsledky a progres, což je velký závazek.

Martin Hyskýnový trenér Viktorie Plzeň

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
2. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
3. FK JablonecJablonec 12 7 4 1 16:8 25
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 4 4 18:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 3 4 9:11 15
11. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
12. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 5 6 6:13 8
16. FK Dukla PrahaDukla 12 1 5 6 8:17 8
