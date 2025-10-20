Jak se rodí nová Plzeň? Hyského inspirují trenérští mágové, kteří nevyčkávají

Přitom když si Martin Hyský, nový trenér Plzně, před sobotním výkopem v Ďolíčku dopnul černou teplákovku až ke krku, ve svítivě bílých teniskách se zpříma narovnal a první minuty sledoval takřka nehybně s rukama za zády. Zdálo se, že je při své premiéře na plzeňské lavičce docela v klidu.
Omyl!
„Pokaždé jsem nervózní. A před takovým zápasem, prvním v novém klubu, to platilo obzvlášť,“ ulevil si po těžce vydřené a ne zrovna přesvědčivé výhře 1:0 nad Bohemians, kterou brzkou trefou zařídil Rafiu Durosinmi.
Nejsem naivní a vím, že se ode mě čekají výsledky a progres, což je velký závazek.