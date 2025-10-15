Chance Liga 2025/2026

Hyský oficiálně trenérem Plzně, má smlouvu na tři roky. Obrovská výzva, říká

Autor:
  10:06aktualizováno  10:19
Jednání dotažena. Novým trenérem plzeňských fotbalistů se stává padesátiletý Martin Hyský. Spolu s ním přichází z Karviné i asistent Radim Grussmann. Ve Viktorii podepsal Hyský tříletý kontrakt.
Novým trenérem plzeňských fotbalistů se stal Martin Hyský.

Novým trenérem plzeňských fotbalistů se stal Martin Hyský. | foto: FC Viktoria Plzeň

Karvinský trenér Martin Hyský během zápasu v Pardubicích.
Trenér Martin Hyský děkuje fanouškům Karviné za podporu.
Šéfové karvinského klubu před utkáním s Jabloncem popřáli svému trenérovi...
Karvinský trenér Martin Hyský gestikuluje směrem ke svým svěřencům během utkání...
17 fotografií

Hyský do Plzně dorazil už v úterý, den nato Plzeň jeho angažování oficiálně oznámila. Hned ve středu povede první společný trénink a premiérový zápas ho čeká v sobotu na půdě Bohemians.

„Angažmá ve Viktorii je pro mě obrovskou výzvou. Jde o další krok v mé kariéře. Jsem plný energie a odhodlání, abychom byli úspěšní jak na domácí, tak evropské scéně,“ pronesl Hyský pro klubový web.

Hyský už je blízko angažmá v Plzni, do Karviné míří Marek Jarolím z Jihlavy

„Za Martinem je vidět úspěšná práce, jde o moderního a velmi ambiciózního trenéra. Tyto atributy přesně odrážejí i naše klubové hodnoty a nastavení. Jeho angažování pro nás tedy bylo prioritou a jsem rád, že se jej podařilo získat na naši lavičku,“ doplnil Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel klubu.

Martin Hyský

50 let

Trenérská kariéra:
Karviná (24/25)
Vlašim (21/22-23/24)
Slavia U19 (20/21)
Slavia B tým (18/19-19/20)

Hráčská kariéra (obránce):
Kladno (2010)
Offenbach (2007-10)
Essen (2006-07)
Chotěbuz (2004-06)
Dynamo Moskva (2002-04)
Slavia Praha (2000-01)
Bohemians Praha (1999)
Brno (1998)
Slavia Praha (1996-97)
AIK Stockholm (1996)
Slavia Praha (1995-96)
Liberec (1994-95)
Slavia Praha (1993-94)

Úspěchy: mistr české ligy 1995/96, vítěz Českého poháru 1996/97

Trenérská bilance v české lize: 43 zápasů, 16 výher, osm remíz, 19 porážek

Kromě asistenta Grussmanna si Hyský přivádí ještě trenéra brankářů Václava Wintera a kondiční trenéry Petra Hejného a Tomáš Pupkaye. Zůstává ale asistent Marek Bakoš či Matúš Kozáčik, také trenér gólmanů.

„Zároveň jsme se trenérovi snažili vyjít maximálně vstříc a podpořili jej při skládání vlastního realizačního týmu,“ dodal Šádek.

Hyského by měl v Karviné nahradit Marek Jarolím z druholigové Jihlavy.

O Hyského příchodu do Plzně se spekulovalo od chvíle, kdy na její lavičce před více než dvěma týdny skončil Miroslav Koubek a mužstvo dočasně převzal zmíněný Bakoš.

Samotný kouč o několik dnů později po porážce v Pardubicích potvrdil: „Ano, mám zájem jít do Plzně. Teď záleží na klubech, jestli se domluví a jestli to bude teď během reprezentační pauzy, nebo později.“

Nakonec se obě strany dohodly jen tři dny před prvním ligovým zápasem.

„Samozřejmě se všechno událo velmi rychle, nyní tedy vrhneme veškerou naši pozornost na sobotní zápas. Viktorka má velmi kvalitní hráče, naším úkolem je vymáčknout z týmu to nejlepší a připravit jej hned na nadcházející duel, ve kterém chceme uspět!“ prohlásil Hyský.

Mám zájem jít do Plzně, řekl Hyský. Teď záleží na klubech, jestli se domluví

Čeká ho první velké angažmá.

Začínal v mládežnických výběrech Slavie, pak tři roky trénoval Vlašim a od loňského léta vedl Karvinou, na jejíž lavičce si poprvé vyzkoušel první ligu. Tým se pod ním prezentoval sympatickými výkony a pohyboval se v horních patrech tabulky. Nepřekvapilo, že byl o něj velký zájem.

Nakonec klapla dohoda s Plzní, na jejíž lavičce si mimo jiné odbude premiéru v evropských pohárech. „Strašně se těším a věřím, že nám na této cestě budou velkou oporou viktoriánští fanoušci. Teď ale míří naše pozornost jen a pouze k prvnímu zápasu,“ uzavřel.

Poslední trenéři Plzně

Martin Hyský (2025-)
Marek Bakoš (2025)
Miroslav Koubek (2023-25)
Michal Bílek (2021-23)
Adrian Guľa (2020-21)
Pavel Vrba (2017-19)
Zdeněk Bečka (2017)
Roman Pivarník (2016-17)
Karel Krejčí (2015-16)
Miroslav Koubek (2014-15)
Dušan Uhrin (2013-14)
Pavel Vrba (2008-13)
Jaroslav Šilhavý (2008)
Karel Krejčí (2008)
Stanislav Levý (2006-08)

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

12. kolo

Kompletní los

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Hyský oficiálně trenérem Plzně, má smlouvu na tři roky. Obrovská výzva, říká

Jednání dotažena. Novým trenérem plzeňských fotbalistů se stává padesátiletý Martin Hyský. Spolu s ním přichází z Karviné i asistent Radim Grussmann. Ve Viktorii podepsal Hyský tříletý kontrakt.

15. října 2025  10:06,  aktualizováno  10:19

JAR míří na fotbalové MS i přes kontumaci. Uspěly také další výběry. Koho čeká baráž?

Fotbalisté Jižní Afriky se po 16 letech představí na mistrovství světa. V kvalifikaci uspěli navzdory nedávné kontumaci březnového zápasu proti Lesothu kvůli neoprávněnému startu hráče. Postup na...

14. října 2025  20:41,  aktualizováno  23:34

Ronaldo stanovil rekord kvalifikace. V Itálii se protestovalo, Angličané slaví postup

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalifikace mistrovství světa v historii. Už v prvním poločase zápasu s Maďarskem (2:2) v Lisabonu skóroval čtyřicetiletý kanonýr...

14. října 2025  23:24

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. října 2025  20:14,  aktualizováno  14.10 21:16

Bílek u jedenadvacítky poprvé prohrál. Česko navzdory vedení padlo v Bulharsku

Čeští fotbalisté do 21 let navzdory vedení prohráli v Bulharsku 1:2 a ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy v roce 2027 poprvé nebodovali. Česká jedenadvacítka vedla po gólu Matěje Šína,...

14. října 2025  20:22

Fotbalové Pardubice přebírá Trousil, Krejčí se vrací do role konzultanta

Poslední tým první fotbalové ligy Pardubice povede Jan Trousil. Devětačtyřicetiletý bývalý obránce se po nedávném konci v roli asistenta ve Viktorii Plzeň poprvé v kariéře posune do funkce hlavního...

14. října 2025  17:49,  aktualizováno  18:51

Fotbalová hřiště i park. Slavia odhalila plány akademie v Šeberově

Fotbalová Slavia se opět přiblížila výstavbě sportovně-tréninkového centra na pražském Šeberově. Vedení klubu absolvovalo v úterý diskuzi s občany tamní městské části. Jak prozrazují nové...

14. října 2025  18:30

O Haškovi až ve středu. Vyhodnotíme si to, pak rozhodneme, řekl šéf asociace Trunda

Ivan Hašek trenérem národního mužstva fotbalistů zůstane nejméně do středy. Vedení asociace (FAČR) po úterním návratu z kvalifikačního utkání z Faerských ostrovů (1:2) si všechno nejprve vyhodnotí a...

14. října 2025

Mlha se rozplynula, fotbalisté se vrátili z Faerských ostrovů. Co bude dál s Haškem?

Čeští fotbalisté konečně odcestovali z Faerských ostrovů, kde si pobyt nedobrovolně o den prodloužili. Klimatické podmínky se od pondělí zlepšily natolik, že speciál mohl během úterý dopoledne...

14. října 2025  12:09,  aktualizováno  14:54

Schranz přišel, dal gól a zranil se. Slováci mohou v boji o MS zavařit Čechům

Na hřišti v Trnavě byl necelé dvě minuty a hned dal gól, který mužstvu zajistil klid. Jen co ho Ivan Schranz se spoluhráči ve slovenské fotbalové reprezentaci oslavil, řekl si o střídání. „Mrzí mě...

14. října 2025  14:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hyský už je blízko angažmá v Plzni, do Karviné míří Marek Jarolím z Jihlavy

Žádaný fotbalový kouč Martin Hyský ještě v úterý dopoledne vedl trénink v Karviné. S největší pravděpodobností naposled. Podle informací iDNES.cz by se už ve středu měl stát nástupcem Miroslava...

14. října 2025  14:48

Weber: Druhá liga je nejlepší v historii! V první se můžou kluby z Brna uhnízdit

Ve fotbalové lize si odkroutil deset sezon a 205 zápasů jako hlavní trenér, teď Jozef Weber povznáší Prostějov v soutěži o patro nižší. A nos nad tím neohrnuje, naopak. „Souhlasím s názory, že je...

14. října 2025  9:54

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.