Hyský oficiálně trenérem Plzně, má smlouvu na tři roky. Obrovská výzva, říká

Hyský do Plzně dorazil už v úterý, den nato Plzeň jeho angažování oficiálně oznámila. Hned ve středu povede první společný trénink a premiérový zápas ho čeká v sobotu na půdě Bohemians.
„Angažmá ve Viktorii je pro mě obrovskou výzvou. Jde o další krok v mé kariéře. Jsem plný energie a odhodlání, abychom byli úspěšní jak na domácí, tak evropské scéně,“ pronesl Hyský pro klubový web.
„Za Martinem je vidět úspěšná práce, jde o moderního a velmi ambiciózního trenéra. Tyto atributy přesně odrážejí i naše klubové hodnoty a nastavení. Jeho angažování pro nás tedy bylo prioritou a jsem rád, že se jej podařilo získat na naši lavičku,“ doplnil Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel klubu.
Martin Hyský
50 let
Trenérská kariéra:
Hráčská kariéra (obránce):
Úspěchy: mistr české ligy 1995/96, vítěz Českého poháru 1996/97
Trenérská bilance v české lize: 43 zápasů, 16 výher, osm remíz, 19 porážek
Kromě asistenta Grussmanna si Hyský přivádí ještě trenéra brankářů Václava Wintera a kondiční trenéry Petra Hejného a Tomáš Pupkaye. Zůstává ale asistent Marek Bakoš či Matúš Kozáčik, také trenér gólmanů.
„Zároveň jsme se trenérovi snažili vyjít maximálně vstříc a podpořili jej při skládání vlastního realizačního týmu,“ dodal Šádek.
Hyského by měl v Karviné nahradit Marek Jarolím z druholigové Jihlavy.
O Hyského příchodu do Plzně se spekulovalo od chvíle, kdy na její lavičce před více než dvěma týdny skončil Miroslav Koubek a mužstvo dočasně převzal zmíněný Bakoš.
Samotný kouč o několik dnů později po porážce v Pardubicích potvrdil: „Ano, mám zájem jít do Plzně. Teď záleží na klubech, jestli se domluví a jestli to bude teď během reprezentační pauzy, nebo později.“
Nakonec se obě strany dohodly jen tři dny před prvním ligovým zápasem.
„Samozřejmě se všechno událo velmi rychle, nyní tedy vrhneme veškerou naši pozornost na sobotní zápas. Viktorka má velmi kvalitní hráče, naším úkolem je vymáčknout z týmu to nejlepší a připravit jej hned na nadcházející duel, ve kterém chceme uspět!“ prohlásil Hyský.
Čeká ho první velké angažmá.
Začínal v mládežnických výběrech Slavie, pak tři roky trénoval Vlašim a od loňského léta vedl Karvinou, na jejíž lavičce si poprvé vyzkoušel první ligu. Tým se pod ním prezentoval sympatickými výkony a pohyboval se v horních patrech tabulky. Nepřekvapilo, že byl o něj velký zájem.
Nakonec klapla dohoda s Plzní, na jejíž lavičce si mimo jiné odbude premiéru v evropských pohárech. „Strašně se těším a věřím, že nám na této cestě budou velkou oporou viktoriánští fanoušci. Teď ale míří naše pozornost jen a pouze k prvnímu zápasu,“ uzavřel.
Poslední trenéři Plzně
Martin Hyský (2025-)