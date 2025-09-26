Chance Liga 2025/2026

Fotbalová Plzeň v krátké době znovu mění majitele. Přebírá ji miliardář Strnad

14:18aktualizováno  14:47
Už několik týdnů se o tom obchodu mluví, teď je vše oficiálně dotaženo. Fotbalovou Plzeň koupil český miliardář Michal Strnad. Předsedou představenstva bude dál Adolf Šádek a ve vedení klubu zůstává i švýcarský byznysmen Martin Dellenbach, který do klubu majetkově vstoupil před dvěma lety.
Teď se do vlastnické struktury vedle Šádka s Dellenbachem přidává také Strnad, který odkoupil většinu akcií prostřednictvím své společnosti Palatua.

„Jsem šťastný, že Viktoria získává silného českého majoritního vlastníka, který vybudoval globální průmyslovou skupinu se silnými kořeny právě v České republice. Je před námi řada obrovských výzev, na které se společně těšíme. Začíná nová kapitola plzeňského fotbalu!“ uvedl Šádek ve zprávě na klubovém webu.

S příchodem Strnada získává Plzeň další záruku stability, kterou v posledních letech Šádek, bývalý většinový vlastník a hlava celého klubu, vyhledával.

„Adolfa Šádka si osobně vážím. Je jeho zásluhou, že se Plzeň dostala z krizové situace, ve které se nacházela před třemi roky. Je štěstím pro Viktorku, že má ve vedení tuto silnou osobnost,“ zdůraznil nový majitel.

Michal Strnad

Klubu tehdy hrozil bankrot, Šádek si prý půjčil zhruba 150 milionů a díky sportovním výsledkům, zejména postupu do Ligy mistrů, se z obtížné situace dostal, když klub prodal švýcarsko-rakouské podnikatelské skupině. Z ní zůstává v klubu jen Dellenbach.

Strnad vlastní zbrojařský holding CSG a podle květnového žebříčku nejbohatších Čechů časopisu Forbes se umístil na čtvrtém místě. Podle letošního žebříčku Bloomberg Billionaires Index je dokonce vůbec nejbohatším člověkem ve Východní Evropě.

„Je mi ctí stát se součástí tohoto fotbalového příběhu a navázat na skvělou práci, kterou klub v minulosti odvedl. Chci ujistit všechny fanoušky, že mým cílem je, aby klub i nadále stabilně patřil mezi špičku českého fotbalu a byl tak i pravidelným účastníkem evropských pohárů,“ doplnil Strnad.

Strnad je nejbohatší Čech, předstihl Kellnerovou. Hodnota CSG se ztrojnásobila

S majetkem 17,1 miliardy dolarů měl nově přeskočit i Renátu Kellnerovou. Hodnota skupiny CSG, která vyrábí především dělostřeleckou munici a obrněná vozidla, se podle Bloombergu za poslední dva roky ztrojnásobila.

Strnad se přidává k fotbalovému boomu bohatých majitelů. Všechno odstartoval prodej Slavie do rukou Pavla Tykače v zimě 2023, hned v létě následujícího roku pak Ondřej Kania koupil Slovan Liberec.

Nejvíce změn se pak událo v letošním roce. Duklu převzal investor Matěj Turek, olomouckou Sigmu nově vede společnost Sigma Sport a Teplice zase patří pod společnost Acolade miliardáře Milana Kratiny a jablonecký klub předal Miroslav Pelta do rukou Jakuba Střeštíka. Koncem srpna pak převzal pardubický klub Karel Pražák.

Plzeň v tichosti ukázala nové majitele. S fotbalem mají zkušenosti, Šádek zůstává

Ještě začátkem roku se objevovaly spekulace, že by právě jeho investiční skupina Kaprain, která vlastní i hokejovou Spartu, mohla Plzeň koupit. Nakonec jeden z největších českých klubů získal Strnad.

„Mým cílem není krátkodobý úspěch, ale dlouhodobě udržitelný rozvoj klubu, a to jak sportovně, tak i ekonomicky. Chci, aby Viktoria nebyla jen klub, ale i silná značka, která inspiruje malé fotbalisty i fotbalistky a reprezentuje Plzeň i český fotbal doma i v Evropě,“ řekl Strnad.

Majitele by měl v blízké době změnit také Hradec Králové, který by mělo prodat město do rukou soukromníků.

Majitelé českých klubů
KlubVětšinový vlastník
Sparta Praha1890s holdings (Daniel Křetínský)
Slavia PrahaPavel Tykač
Viktoria PlzeňPalatua (Michal Strnad)
Slovan LiberecOndřej Kania
FK JablonecJakub Střeštík
FK Pardubiceinvestiční skupina Kaprain
FK Mladá Boleslavsvěřenský fond (správce Jiří Šimáně)
1. FC SlováckoSolar Global (Vítězslav Skopal)
Baník OstravaVáclav Brabec
FK Tepliceinvestiční skupina Accolade
Bohemians Praha 1905Darek Jakubowicz
Sigma OlomoucSigma Sport
MFK Karvináspolek MFK Karviná
Dukla PrahaMatěj Turek
FC Hradec Královéměsto Hradec Králové
FC ZlínZdeněk Červenka
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. SK Slavia PrahaSlavia 9 6 3 0 19:7 21
3. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 4 1 3 7:8 13
8. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 9 3 3 3 12:11 12
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 2 2 4 15:22 8
12. FK Dukla PrahaDukla 9 1 4 4 7:12 7
13. FC Baník OstravaOstrava 8 1 3 4 6:9 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
