„Moc se těším, dýchnou na mě emoce. Je to loučení, dojde mi, že na hřišti už tu atmosféru nezažiji. Ale jsem hrdý a vděčný za to, že jsem tady mohl být většinu kariéry,“ vzkázal šestatřicetiletý Hejda v rozhovoru pro klubovou televizi.
Na konci loňského roku ukončil profesionální kariéru, ale ještě dál válí v divizních Křimicích. A ve Viktorii si zvyká na novou roli fotbalového skauta mladých talentů.
Na co Hejda také vzpomínal?
O červenci 2012, kdy do Viktorie přišel. Viděl jsem kvalitu, která tu byla na mém postu. Bral jsem to jako výzvu, chtěl se učit. Nehonilo se mi určitě v hlavě, že tady zůstanu čtrnáct let. Přál jsem si s Plzní vyhrát alespoň jeden titul. Bylo jich víc, zažil jsem velké zápasy v Lize mistrů. O něčem takovém jsem snil, ale nečekal jsem, že by se mi toho ve Viktorce mohl splnit tolik.
O nejsilnější vzpomínce. Je jich tolik... Určitě všechny předkola a postupy do Ligy mistrů. A především ten poslední titul (2022). Byl nečekaný, pro nás o to sladší, nikdo s námi nepočítal. Že se nám pak povedlo postoupit i do Champions League, v situaci, v jaké se klub nacházel a vlastně se tím zachránil, to ve mně zůstane do konce života.
O tom, co pro něj znamená Viktoria. Je to rodina, od prvního do posledního člověka v klubu. Kdo to nezažil, nepochopí. Vazby na hřišti i mimo něj byly fantastické, všichni táhli za jeden provaz. Nezažil jsem, že by byl v kabině jediný rušivý element. Jakýkoliv hráč přišel, rychle přijal plzeňskou DNA. Viktorka se mi vtiskla pod kůži. Doslova, mám tetování, které s tím souvisí.
O vstupu mezi legendy klubu. Osobně mi to tak nepřijde, nebiji se do prsou, že jsem legenda. Ale vnímám, že jsem tady něco zanechal a vydržel tak dlouho. Vážím si toho. Nic bych neměnil, jsem Plzeňák. Hrdý a šťastný, že jsem mohl nosit tenhle dres. Díky za tu šanci.
Jak na něj mají lidé vzpomínat? Když zazní slovo Hejda, aby si řekli, že to byl bojovník a na hřišti pro tým nechal všechno. Že bojoval do krve. Pokud si mě vybaví takhle, udělá mi to velkou radost.
O nové roli skauta Viktorie. Když mi pan Šádek tuhle roli nabídl, skočil jsem po tom. Zvykám si, první měsíc byl náročnější, ta práce mě baví a naplňuje. Zůstávám u fotbalu, ale z jiného pohledu, musím se přeškolit na ten žákovský. Jako hráč neřešíte věci okolo sebe, teď si všímám, jak se kluci chovají i ve chvíli, kdy nemají balon, jak se chovají ke spoluhráčům. Začínám, chci se učit a věřím, že zkušeností budu nabírat víc a víc.