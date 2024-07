Důležitá prověrka, zhodnotil Bakoš duel s Karabachem. Kabongo dál pálí

„Utkaly se týmy, které chtěly hrát fotbal. Zkoušely vysoký presink, snažily se hrát v tempu. I z pohledu šancí to bylo vyrovnané, byl to velmi pěkný zápas,“ hodnotil duel Marek Bakoš, asistent hlavního plzeňského trenéra Miroslava Koubka.

Viktoria zvládla čtyři předchozí přípravné zápasy s celkovým skóre 17:1, ale teď poprvé narazila. O výhře Karabachu rozhodl dvěma góly již v první půli šikovný Andrade. Ve 22. minutě se štěstím usměrnil za záda gólmana Wiegeleho prudký centr z levé strany, těsně před přestávkou se pak prosadil nádhernou střelou zpoza šestnáctky.

„Myslím, že do dvacáté minuty to byl z naší strany solidní výkon, vytvořili jsme si nějaké šance. Škoda, že nepadl gól. Potom Karabach převzal iniciativu, ukázal kvalitu a to, proč hrál v minulé sezoně osmifinále Evropské ligy,“ mínil Bakoš. „V sestavě jsme měli i některé mladší hráče, kteří si teprve zvykají na takové soupeře, s nimiž se doposud ještě nepotkali,“ doplnil.

Mimochodem, před dvěma lety se Plzeň utkala s Karabachem v play off o postup do základní skupiny Ligy mistrů a byl z toho tehdy senzační postup mezi evropskou smetánku. „Vzpomněl jsem si na to ve chvíli, kdy kluby domluvily tento přípravný zápas. Ale teď už jsem myslel na to, jak nám bude hra fungovat a jak mužstva po těch dvou letech vypadají,“ reagoval Bakoš.

Ve 49. minutě Plzeň snížila. Kabongo dostal krásnou přihrávku za obranu od Kopice, obhodil si brankáře Buntiče a akci zakončil do prázdné branky. Jenže další šance, v nichž byly Sojka a opět Kabongo, už gólem neskončily. „Byl to zatím nejsilnější soupeř, na kterého jsme narazili. Pro nás to byla dobrá prověrka, abychom poznali věci, na kterých se musí pracovat,“ řekl Bakoš.

Do sestavy již naskočili také záložníci Šulc s Červem, kteří se vrátili z Eura v Německu. „Vnesli do toho další energii, hru oživili,“ chválil asistent.

V pátek Viktoria zakončí rakouské soustředění utkáním proti dánské Kodani, hraje se od 16 hodin.