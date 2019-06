Plzeň zúžila kádr. Na soustředění nejedou Petržela, Pačinda ani Hájek

Jsou to od fotbalové Plzně očekávané kroky.

Šestatřicetiletému Petrželovi končí smlouva, krátké angažmá slovenského záložníka Pačindy se krajně nepovedlo a obránce Hájek by mohl navázat na hostování v Mladé Boleslavi. Do rakouského Westendorfu s týmem neodcestuje ani záložník Ubong Ekpai, který je po operaci menisku.

Naopak všichni čeští i slovenští reprezentanti jsou po prodloužených dovolených zpátky.

„Na soustředění chceme kádr definitivně vyladit. Může se stát ještě spoustu věcí, ale po návratu chceme být na start sezony s ohledem na kvalitu, formu i šířku týmu připravení,“ uvedl Marek Bakoš, nový asistent trenéra Vrby.

Kádr Plzně na soustředění Brankáři: Aleš Hruška, Matúš Kozáčik, Dominik Sváček. Obránci: Jakub Brabec, Milan Havel, Lukáš Hejda, Adam Hloušek, Roman Hubník, David Limberský, Luděk Pernica, Radim Řezník. Záložníci: Aleš Čermák, Christián Herc, Tomáš Hořava, Patrik Hrošovský, Dominik Janošek, Joel Ngandu Kayamba, Lukáš Kalvach, Jan Kopic, Jan Kovařík, Roman Procházka, Pavel Šulc. Útočníci: Jean-David Beauguel, Tomáš Chorý, Michael Krmenčík, Ondřej Mihálik.

Ten se postupně loučí s fotbalisty, na kterých kdysi postavil svůj zlatý plzeňský tým. Zmíněný Bakoš i Daniel Kolář v létě ukončili kariéry, nyní je na odchodu i Milan Petržela, další výrazná postava novodobé plzeňské éry.

Vždyť s Viktorií získal čtyři z pěti titulů a zažil všechny tři účasti v základní skupině Champions League. Do Štruncových sadů přišel už v roce 2008 a kromě sezony 2012/13, kterou strávil v bundesligovém Augsburgu, tam hrál nepřetržitě až dosud. V 363 zápasech nastřílel 47 gólů.

A jaké další korektury Vrba v současném kádru chystá

Seznam hráčů by seškrtat ještě o dvě až tři jména. Mluvilo se o návratu Tomáše Hořavy do Olomouce a vyloučený podle kuloárních informací pořád není ani letní odchod Patrika Hrošovského, byť to plzeňský kouč na startu přípravy popřel.

Letní příprava ligových klubů Program a výsledky

Viktoria ji zahájila dřív než její největší konkurenti Slavia se Spartou. V tréninkovém areálu v Luční ulici se vicemistři poprvé sešli už 12. června. Na soustředění v Rakousku, kam se Plzeňští vracejí každý rok, je nyní čekají utkaní s Craiovou, Legií Varšava, Karabachem a Ufou.

Do nového ročníku pak vstoupí zápasy s Olomoucí a v Liberci, až poté rozehrají druhé předkolo Ligy mistrů proti Olympiakosu Pireus.