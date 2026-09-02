Rána pro Plzeň. Vydra s Jemelkou jsou po operaci, chybět budou několik týdnů

Jednatřicetiletý Jemelka si naposledy zahrál krátce v dubnu a s kolenem byl na operaci už v květnu. Nyní ho čeká další zákrok.
O tři roky starší Vydra ještě minulý čtvrtek coby střídající hráč zasáhl do odvety závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti CZ Bělehrad, kdy Plzeň po výhře 5:1 po prodloužení postoupila do ligové fáze navzdory úvodní porážce 0:3 v srbské metropoli. V nedělním ligovém duelu se Slováckem (1:1) už ale chyběl.
V domácím utkání s CZ Bělehrad si soutěžní debut na lavičce Západočechů připsal Radoslav Kováč, jenž nahradil odvolaného Martina Hyského.
V nejvyšší soutěži Viktoria v úvodních pěti zápasech čtyřikrát ztratila body a v neúplné tabulce je až jedenáctá s osmibodovou ztrátou na obhájce titulu Slavii. K dobru má příští týden odložené utkání v Hradci Králové. Před sezonou klub vlastněný miliardářem Michalem Strnadem vyhlásil útok na první titul po pěti letech.