Řezníček míří z Plzně do Lokerenu, o víkendu ho čekají zdravotní testy

S informací o chystaném přestupu plzeňského forvarda přišly belgické stránky HLN a Voetbalkrant. Serveru iDNES.cz ji potvrdila agentura Sport Invest, která fotbalistu zastupuje.

„Můžeme potvrdit, že ohledně možného přestupu Jakuba Řezníčka do Lokerenu jsme ve finální fázi jednání, hráč by měl o víkendu odcestovat do Belgie na zdravotní testy,“ uvedl Pavel Pillár z agentury Sport Invest.

Řezníček sice v Plzni má platný kontrakt ještě na příští sezonu, ale v zimě mu výrazně vzrostla konkurence. Z hostování v Trnavě se vrátil zkušený Marek Bakoš, ze Zlína přišel Jean-David Beauguel. Kromě nich má trenér Pavel Vrba do útoku Tomáše Chorého, mladíka Tomáše Kepla a v kádru obhájce titulu je samozřejmě ještě zraněný Michael Krmenčík.

Příbramský rodák Řezníček byl hráčem Viktorie od léta 2017, v jejím dresu naskočil do 38 zápasů, v nichž vstřelil pět branek. Jarní část ročníku 2017/18 strávil v Olomouci, předtím kopal za Brno, Mladou Boleslav, Příbram, České Budějovice, prošel i pražskou Spartou.

Dosud jeho jediným zahraničním angažmá bylo roční hostování ve slovenském Ružomberoku, kde se ale neprosadil.

Pokud se při zdravotní prohlídce nenajde závažná překážka, doplní Řezníček v Lokerenu dalšího českého fotbalistu Lukáše Marečka. V belgickém klubu, který je dvojnásobným vítězem domácího poháru, v minulosti nastartoval skvělou kariéru nejlepší reprezentační střelec Jan Koller. Kromě něj tam působili také Roman Vonášek, Martin Pěnička či Václav Budka.