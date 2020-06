Dal gól, dohrál bez prohřešku. A karty? Nedá se nic dělat, říká Chorý

Po necelých dvaceti minutách využil své vytáhlé postavy, našel si Čermákův centr z rohu a hlavou nekompromisně poslal míč do sítě.



„Nacvičené to přímo nebylo, ale určitě jsem chtěl naběhnout na přední tyč, odpoutal jsem se od Doležala a trknul to na zadní. Původně jsem si říkal, že to možná spíš prodloužím, ale byl jsem v dobré pozici, tak jsem to zkusil přímo na bránu a padlo to tam,“ popisoval po skončení duelu.

Po své trefě ukazoval rukama ve vzduchu srdce. Gól věnoval dceři a manželce, která mu jej v Den otců předpovídala.

„Před zápasem mi to psala, hned jsem si pak na ni vzpomněl,“ přikyvoval Chorý.

Že se objevil v úvodní jedenáctce, bylo trochu překvapením. Kouč Adrian Guľa ale nechtěl riskovat nasazením Jeana-Davida Beauguela, jenž řeší osobní problémy v souvislosti s rasistickými urážkami. V náročném programu je navíc střídání nutné.

Chorý si tentokrát dával pozor na disciplínu a žlutou kartu od rozhodčího neviděl, což u něj není zrovna pravidlem...

„Nedá se nic dělat, karty prostě dostávám. Snažím se na tom pracovat, ale zbytečně vždycky nějakou dostanu a mrzí mě to. S tím asi nic neudělám, zkouším to hodit vždycky za hlavu a nemyslet na to,“ vykládal téměř dvoumetrový dlouhán.

„Nechci být tak agresivní, se svou postavou to tak však někdy mám a rozhodčí mě pak vykartují.“



Ve středu nastoupí Plzeň ke klíčovému duelu o naději na Slavii. A Chorý může být účinnou zbraní.