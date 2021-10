Proti silným hrajeme nejlíp. O to víc si ceníme utrápených výher, říká Bílek

V posledních týdnech Bílek přiznával, že ač Plzeň vítězí, výkony nejsou ideální. Tentokrát mohl však jen chválit, Západočeši působili proti Jablonci dominantně, což dokazuje i konečný výsledek.

S hrou mužstva jste tedy spokojený?

Podali jsme velmi dobrý výkon. Zodpovědný, poctivý a ve velkém nasazení. Dali jsme pět branek a po delší době jsme vyhráli větším rozdílem, což je taky dobrá zpráva. Neinkasujeme a vidíme, že gólů jsme schopní dát i víc. S průběhem můžeme být spokojení. Snad jen kromě začátku, kdy Jablonec dobře kombinoval a my byli v hlubším bloku.

Roste váš výkon s kvalitou soupeře?

Vyznívá to tak, nejlepší výkony jsme podali proti Spartě, Slovácku a teď proti Jablonci. O to víc si ale ceníme těch utkání, kdy jsme se trošku trápili, přestože jsme je vyhrávali.

Jsou hráči v podobných zápasech víc namotivovaní?

Motivace by měla být pořád stejná. Je jedno, kde je soupeř zrovna v tabulce. Pravdou ale je, že nejlepší výkony jsme podali proti těm lepším týmům.

Co říkáte na Jana Kopice, který se střelecky prosadil po více než roce?

U něj je důležité, aby branky dával. Stejně jako všichni ofenzivní hráči si potřebuje i on zvyšovat sebevědomí. Jsem rád i za Šulce, protože to je další, co sebedůvěru potřebuje.

Šla šance Pavla Šulce vůbec ještě zahodit?

Nevím. To už musel proměnit. (úsměv)

Na góly se vám muselo dívat příjemně.

Hlavně druhý mám pořád před sebou. Balon na Řezníka, který ho vracel před bránu. Jsem rád, že jsme vyhráli pět nula, k tomu jsme neinkasovali, dobře kombinovali a drželi míč. Góly nebyly náhodné, ale hodně fotbalové.

I díky nim se dál držíte v čele. Před mistrovskou Slavií navíc už máte náskok sedmi bodů, remizovala totiž v Českých Budějovicích.

Musím říct, že už tady hrály Budějovice velmi dobře. Mají nebezpečné protiútoky, to mužstvo je dobře složené. Nepřekvapuje mě, že nás trápily a remizovaly se Slavií.



Na Slavii nastoupíte v příštím kole. Naladili jste se dobře?

O tom ještě nepřemýšlím. Ve středu máme pohár v Boleslavi, na Slavii se budeme připravovat až od čtvrtka. Boleslav má velmi dobrý tým, bude to důležitá zkouška.