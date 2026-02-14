„Výborný zápas ve skvělém tempu. Přispěla k tomu obě mužstva, ale v celkovém hodnocení jsme byli lepší než Olomouc. Velká pochvala celému mužstvu. Hráli jsme týmově, obětavě a přidali jsme k tomu i fotbalovou kvalitu. Navíc jsme znovu velmi dobře bránili,“ hodnotil utkání padesátiletý plzeňský kouč.
Kompaktní obrana ve složení Doski, Krčík, Jemelka, Memič dovolila Sigmě pouhé dvě střely na branku. Přestože Hanáci v závěru hrozili a se čtyřmi útočníky na hřišti byli nebezpeční, na vyrovnání to nestačilo. „Výborný výkon celé obrané čtyřky, ale nejen jejich. Snažíme se hrát nátlakově, bráníme všichni. Olomouc měla v závěru tlak, ale do velkých příležitostí jsme soupeře nepustili,“ řekl Hyský.
Olomouc - Plzeň 1:2, góly jen od zimních posil, hosté dvakrát udeřili z rohů
Utkání hlavou rozhodl svým osmým gólem v sezoně stoper Dávid Krčík. „Před zápasem mu vždycky říkám, ať je pevný dozadu a koncentrovaný. Když k tomu přidá nadstavbu gólů, je to paráda. Osm branek z pozice stopera je neuvěřitelné číslo. Ale je to o výsledku a týmové práci, ne o individuálních statistikách. David je skromný kluk, ví, jakou má pozici a že musí pracovat. Konkurence je obrovská, je potřeba v tom pokračovat,“ chválí obránce kouč Hyský.
První gól v dresu Západočechů vstřelil útočník Salim Lawal, třiadvacetiletý Nigerijec ukázal nejlepší orientaci ve vápně po prvním gólovém rohovém kopu. S týmem do Olomouce nepřijel další útočník, nejlepší střelec podzimní části Daniel Vašulín, který podzimní branky střílel právě v dresu Hanáků. „Má lehkou virózu,“ konstatoval Hyský.
Další nový ofenzivní hráč Mohamed Touré by se měl již brzy zapojit: „Má lehčí zranění, je v individuálním režimu. Myslím si, že příští týden by s námi měl začít trénovat.“
Plzeň už ve čtvrtek odehraje první zápas play off Evropské ligy na půdě Panathinaikosu, kde v prosinci remizovala 0:0. Následně ji čeká ligový zápas se Spartou, který v konečném účtování základní části může být rozhodující v boji o druhé místo.