Hyský chválil tým a vyzdvihl střelce Krčíka: Osm gólů ze stopera? Neuvěřitelné číslo

Lukáš Jakubíček
  22:03
Dva rohy Patrika Hrošovského, dva góly. Plzeň si díky skvělé kopací technice slovenského záložníka pomohla k výhře 2:1 v Olomouci. „Když standardky zahráváte dobře a jste hladoví, je to plus. Pomůže nám to dosáhnout výsledku,“ radoval se trenér Martin Hyský. Viktoria prodloužila sérii výher ve fotbalové Chance Lize na čtyři utkání, celkově neprohrála už sedm zápasů v řadě.
Martin Hyský koučuje plzeňské fotbalisty během utkání v Olomouci.

Martin Hyský koučuje plzeňské fotbalisty během utkání v Olomouci. | foto: ČTK

Olomoucký Jáchym Šíp peláší za míčem v utkání s Viktorií Plzeň.
Plzeňský obránce Dávid Krčík během utkání v Olomouci.
Olomoucký útočník Antonín Růsek padá k zemi po souboji s plzeňským obráncem...
Plzeňští fotbalisté se radují z vedoucího gólu v Olomouci. Vstřelil ho Salim...
5 fotografií

„Výborný zápas ve skvělém tempu. Přispěla k tomu obě mužstva, ale v celkovém hodnocení jsme byli lepší než Olomouc. Velká pochvala celému mužstvu. Hráli jsme týmově, obětavě a přidali jsme k tomu i fotbalovou kvalitu. Navíc jsme znovu velmi dobře bránili,“ hodnotil utkání padesátiletý plzeňský kouč.

Kompaktní obrana ve složení Doski, Krčík, Jemelka, Memič dovolila Sigmě pouhé dvě střely na branku. Přestože Hanáci v závěru hrozili a se čtyřmi útočníky na hřišti byli nebezpeční, na vyrovnání to nestačilo. „Výborný výkon celé obrané čtyřky, ale nejen jejich. Snažíme se hrát nátlakově, bráníme všichni. Olomouc měla v závěru tlak, ale do velkých příležitostí jsme soupeře nepustili,“ řekl Hyský.

Olomouc - Plzeň 1:2, góly jen od zimních posil, hosté dvakrát udeřili z rohů

Utkání hlavou rozhodl svým osmým gólem v sezoně stoper Dávid Krčík. „Před zápasem mu vždycky říkám, ať je pevný dozadu a koncentrovaný. Když k tomu přidá nadstavbu gólů, je to paráda. Osm branek z pozice stopera je neuvěřitelné číslo. Ale je to o výsledku a týmové práci, ne o individuálních statistikách. David je skromný kluk, ví, jakou má pozici a že musí pracovat. Konkurence je obrovská, je potřeba v tom pokračovat,“ chválí obránce kouč Hyský.

První gól v dresu Západočechů vstřelil útočník Salim Lawal, třiadvacetiletý Nigerijec ukázal nejlepší orientaci ve vápně po prvním gólovém rohovém kopu. S týmem do Olomouce nepřijel další útočník, nejlepší střelec podzimní části Daniel Vašulín, který podzimní branky střílel právě v dresu Hanáků. „Má lehkou virózu,“ konstatoval Hyský.

Plzeňský obránce Dávid Krčík během utkání v Olomouci.

Další nový ofenzivní hráč Mohamed Touré by se měl již brzy zapojit: „Má lehčí zranění, je v individuálním režimu. Myslím si, že příští týden by s námi měl začít trénovat.“

Plzeň už ve čtvrtek odehraje první zápas play off Evropské ligy na půdě Panathinaikosu, kde v prosinci remizovala 0:0. Následně ji čeká ligový zápas se Spartou, který v konečném účtování základní části může být rozhodující v boji o druhé místo.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
4. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
