Plzeň zahájí přípravu. Chceme vyhrát pohár a dostat se výš v lize, říká Šádek

Viktoria v sobotu stejně jako například obhájce titulu a ligový lídr Slavia zahájí přípravu na jaro. Český klubový fotbal tak o sobě po krátkém oddechu během svátků dává zase vědět.
Plzeňští fanoušci jsou na start sobotní přípravy zvlášť zvědaví: pro klub jde o první přestupové období po příchodu nového a zámožného majitele Michala Strnada.
Start fotbalového jara
Začátek příprav
Liga mistrů
Evropská liga
Konferenční liga
Chance Liga, 20. kolo
1. února: Pardubice - Slavia, Karviná - Plzeň, Liberec - Zlín, Slovácko - Ostrava
Už před Štědrým dnem dotáhl příchod stopera Dávida Krčíka z Karviné a oznámil, že si z hostování stahuje středopolaře Toma Slončíka z Hradce a nejlepšího ligového střelce Daniela Vašulína z Olomouce.
„U obou vidíme, jaký přínos pro své týmy měli. Nyní přichází chvíle, aby dostali šanci u nás a prosadili se,“ poznamenal Šádek.
„Na startu představíme další změny. Chceme, abychom šli do přípravy s kompletním kádrem, nicméně přiznávám, že některé mohou nastat ještě v jejím průběhu,“ řekl Šádek v rozhovoru pro klubový web.
Viktoria loni v létě neuspěla v kvalifikaci o postup do Ligy mistrů, do Lyonu prodala nejlepšího hráče ligy Pavla Šulce a po několika zakopnutích v lize vyměnila trenéry, kdy za Miroslav Koubka přivedla Martina Hyského.
„Podzim v Evropě beru jako velmi vydařený, ale v lize už taková spokojenost nepanuje. I proto jsme trenérskou změnu dělali. Na jaře nás čeká hodně práce, abychom se dostali tam, kde chceme být,“ zdůraznil Šádek.
O titul Plzeň s největší pravděpodobností hrát nebude, na Slavii totiž ztrácí třináct bodů, což při pohledu na sílu obhájce během šestnácti jarních kol reálně zlikvidovat nejde.
Na druhou příčku, z níž lze v předkolech bojovat o Ligu mistrů a která nejhůř zajišťuje účast v Evropské lize, už Viktoria myslí. Na Spartu má jen šestibodové manko.
Než Plzeň v neděli 1. února v Karviné začne rivala nahánět, bude mít za sebou sedmý a osmý duel v základní fázi Evropské ligy. Proti Portu a v Basileji by jí měl teoreticky stačit bod, aby si zajistila účast v play off.
Loni k postupu stačilo deset bodů s mírně záporným skóre, tolik už Plzeň uhrála v šesti podzimních kolech za dvě výhry a čtyři remízy. Pokud neporazitelnost uhájí a aspoň jednou zvítězí, může myslet na posun do elitní osmičky a přímý postup do osmifinále bez nutnosti hrát první kolo vyřazovací fáze.
Loni byla v osmifinále, kdy těsně vypadla s Laziem Řím. „Dodnes ve mně ten zápas leží. Cítím, že šance na postup rozhodně byla,“ zavzpomínal Šádek.
V letošním ročníku naopak v italské metropoli uspěla, jednu ze dvou výher si připsala proti AS Řím. „To si asi užili úplně všichni a tento zápas nejde vymazat z paměti. I díky té oslavě, kterou mi dodnes předhazují,“ vzpomínal Šádek.
„A nerad bych opomněl domácí pohár. Bereme ho velmi prestižně. Chceme udělat všechno pro to, abychom se ho pokusili vyhrát,“ zdůraznil.
I vítěz Mol Cupu má v příští sezoně zajištěné evropské poháry, jako účastník play off Evropské ligy půjde nejhůř do základní části Konferenční ligy.
„Program je náročný, ale tým bude mít vytvořené maximální podmínky, aby byl na start jara nachystaný. V minulých letech jsme si to vyzkoušeli a nevidím v tom zásadní problém,“ podotkl Šádek.