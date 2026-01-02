Chance Liga 2025/2026

Plzeň zahájí přípravu. Chceme vyhrát pohár a dostat se výš v lize, říká Šádek

  13:30
Vyhrát domácí pohár, uspět v Evropské lize a vylepšit čtvrtou pozici v domácí nejvyšší soutěži. „Abychom příští sezonu zase hráli v Evropě,“ přeje si Adolf Šádek, generální ředitel fotbalové Plzně.
Šéf fotbalové Plzně Adolf Šádek po výhře nad AS Řím.

Šéf fotbalové Plzně Adolf Šádek po výhře nad AS Řím. | foto: Profimedia.cz

Plzeňský kouč Martin Hyský si užívá výhru nad AS Řím.
Daniel Vašulín nastupuje k zápasu s Poznaní.
Královéhradecký záložník Tom Slončík jde ostře do souboje s Jasonem Noslinem z...
Trenér Plzně Martin Hyský po zápase s Duklou Praha.
Viktoria v sobotu stejně jako například obhájce titulu a ligový lídr Slavia zahájí přípravu na jaro. Český klubový fotbal tak o sobě po krátkém oddechu během svátků dává zase vědět.

Plzeňští fanoušci jsou na start sobotní přípravy zvlášť zvědaví: pro klub jde o první přestupové období po příchodu nového a zámožného majitele Michala Strnada.

Start fotbalového jara

Začátek příprav
2. ledna: Teplice, Baník Ostrava
3. ledna: Slavia, Plzeň, Slovácko
4. ledna: Olomouc, Karviná, Ml. Boleslav, Bohemians, Dukla, Pardubice
5. ledna: Sparta, Liberec, Zlín, Hradec

Liga mistrů
21. ledna: Slavia - Barcelona
28. ledna: Pafos - Slavia
30. ledna: los play off

Evropská liga
22. ledna: Plzeň - FC Porto
28. ledna: Basilej - Plzeň
30. ledna: los play off

Konferenční liga
16: ledna: los play off (Sparta, Olomouc)

Chance Liga, 20. kolo
31. ledna: Olomouc - Hradec, M. Boleslav - Bohemians, Jablonec - Teplice, Dukla - Sparta

1. února: Pardubice - Slavia, Karviná - Plzeň, Liberec - Zlín, Slovácko - Ostrava

Už před Štědrým dnem dotáhl příchod stopera Dávida Krčíka z Karviné a oznámil, že si z hostování stahuje středopolaře Toma Slončíka z Hradce a nejlepšího ligového střelce Daniela Vašulína z Olomouce.

„U obou vidíme, jaký přínos pro své týmy měli. Nyní přichází chvíle, aby dostali šanci u nás a prosadili se,“ poznamenal Šádek.

„Na startu představíme další změny. Chceme, abychom šli do přípravy s kompletním kádrem, nicméně přiznávám, že některé mohou nastat ještě v jejím průběhu,“ řekl Šádek v rozhovoru pro klubový web.

Viktoria loni v létě neuspěla v kvalifikaci o postup do Ligy mistrů, do Lyonu prodala nejlepšího hráče ligy Pavla Šulce a po několika zakopnutích v lize vyměnila trenéry, kdy za Miroslav Koubka přivedla Martina Hyského.

„Podzim v Evropě beru jako velmi vydařený, ale v lize už taková spokojenost nepanuje. I proto jsme trenérskou změnu dělali. Na jaře nás čeká hodně práce, abychom se dostali tam, kde chceme být,“ zdůraznil Šádek.

O titul Plzeň s největší pravděpodobností hrát nebude, na Slavii totiž ztrácí třináct bodů, což při pohledu na sílu obhájce během šestnácti jarních kol reálně zlikvidovat nejde.

Na druhou příčku, z níž lze v předkolech bojovat o Ligu mistrů a která nejhůř zajišťuje účast v Evropské lize, už Viktoria myslí. Na Spartu má jen šestibodové manko.

Než Plzeň v neděli 1. února v Karviné začne rivala nahánět, bude mít za sebou sedmý a osmý duel v základní fázi Evropské ligy. Proti Portu a v Basileji by jí měl teoreticky stačit bod, aby si zajistila účast v play off.

Loni k postupu stačilo deset bodů s mírně záporným skóre, tolik už Plzeň uhrála v šesti podzimních kolech za dvě výhry a čtyři remízy. Pokud neporazitelnost uhájí a aspoň jednou zvítězí, může myslet na posun do elitní osmičky a přímý postup do osmifinále bez nutnosti hrát první kolo vyřazovací fáze.

Loni byla v osmifinále, kdy těsně vypadla s Laziem Řím. „Dodnes ve mně ten zápas leží. Cítím, že šance na postup rozhodně byla,“ zavzpomínal Šádek.

V letošním ročníku naopak v italské metropoli uspěla, jednu ze dvou výher si připsala proti AS Řím. „To si asi užili úplně všichni a tento zápas nejde vymazat z paměti. I díky té oslavě, kterou mi dodnes předhazují,“ vzpomínal Šádek.

Plzeňský kouč Martin Hyský si užívá výhru nad AS Řím.

„A nerad bych opomněl domácí pohár. Bereme ho velmi prestižně. Chceme udělat všechno pro to, abychom se ho pokusili vyhrát,“ zdůraznil.

I vítěz Mol Cupu má v příští sezoně zajištěné evropské poháry, jako účastník play off Evropské ligy půjde nejhůř do základní části Konferenční ligy.

„Program je náročný, ale tým bude mít vytvořené maximální podmínky, aby byl na start jara nachystaný. V minulých letech jsme si to vyzkoušeli a nevidím v tom zásadní problém,“ podotkl Šádek.

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

